L'équipe de football U22 du Vietnam entame la défense du titre des SEA Games avec la victoire

L'équipe masculine de football U22 du Vietnam (des moins de 22 ans) a commencé sa défense du titre des SEA Games (les 32e Jeux d'Asie du Sud-Est) avec une victoire 2-0 contre le Laos le 30 avril.

Les hommes en rouge du Vietnam. Photo : VNA

Les hommes en rouge, grands favoris, ont pris un excellent départ dès la deuxième minute.



Le Vietnam a eu quelques occasions en première mi-temps, mais la coordination et la chance n'étaient pas de son côté et la première mi-temps s'est terminée avec une étroite avance de 1-0.



Les luttes se sont poursuivies pour le Vietnam en seconde période, alors que le Laos est resté fort en défense et est même devenu dangereux à cause des contres.



Le Vietnam a doublé son avance dans la deuxième minute du temps additionnel. Les remplaçants Khuat Van Khang et Nguyen Quoc Viet se sont combinés pour assurer les trois points du Vietnam, avec un centre précis et une finition.



Avec ce résultat, le Vietnam occupe actuellement la deuxième place du groupe B, derrière son rival thaïlandais qui s'est imposé 3-1 contre Singapour plus tôt.

Ailleurs dans le groupe A, les hôtes cambodgiens ont battu le Timor Leste 4-0 lors de leur match d'ouverture, tandis qu'un autre favori, l'Indonésie, s'est imposé 3-0 avec confiance contre les Philippines.



Le Vietnam jouera son deuxième match de la phase de groupe contre Singapour le 3 mai. La liste de l'équipe U22 du Vietnam comprend à 24 joueurs. Le Vietnam est dans le groupe B qui comprend la Thaïlande, la Malaisie, de Singapour et le Laos.

Plus de 1.000 membres dont plus de 700 sportifs de la délégation vietnamienne aux 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32) ont participé à la cérémonie de départ organisée le 20 avril à Hanoï.



C'est le plus grand nombre de membres jamais enregistré d’une délégation sportive vietnamienne à un événement à l'étranger. La délégation vietnamienne aux SEA Games 32 est dirigée par Dang Ha Viet, directeur général de l’Administration des sports du Vietnam.



Les sportifs vietnamiens concourront dans 30 disciplines et visent à remporter de 90 à 120 médailles d'or à cet événement sportif régional pour figurer dans le top 3 du classement final.

Sous le slogan "Sports - Vivre en paix", les SEA Games 32 se dérouleront du 5 au 17 mai dans la capitale Phnom Penh et dans quatre autres localités que sont Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot et Kep. - VNA/VI