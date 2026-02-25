L'épouse du secrétaire général du Parti reçoit le duc de Richmond au Musée des Beaux-Arts du Vietnam

Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti, To Lam, a reçu le duc de Richmond, Charles Henry Gordon-Lennox, et son épouse au Musée national des Beaux-Arts du Vietnam à Hanoï le 24 février, dans le cadre de leur visite au Vietnam.

Cette rencontre, tenue au début du Nouvel An lunaire, témoigne de la bonne entente instaurée lors de la visite du secrétaire général To Lam au Royaume-Uni en octobre 2025.

Soulignant l'importance des échanges culturels pour renforcer l'amitié et la coopération entre les deux pays, Ngo Phuong Ly s'est déclarée convaincue que ce premier voyage du duc et de son épouse au Vietnam ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération culturelle.

Au Musée des Beaux-Arts du Vietnam, qui abrite plus de 21 000 œuvres d’art, les invités ont exploré des collections couvrant différentes périodes historiques et admiré plusieurs trésors nationaux, dont la statue d’Avalokiteshvara aux mille bras et mille yeux, des portes sculptées de dragons provenant de la pagode Keo et un paravent laqué de l’artiste Nguyen Gia Tri.

Ngo Phuong Ly (deuxième de gauche), épouse du secrétaire général du Parti, To Lam, le duc de Richmond, Charles Henry Gordon-Lennox, et son épouse au Musée national des Beaux-Arts du Vietnam à Hanoï. Photo: VNA

Le duc et son épouse ont exprimé leur admiration pour la diversité des matériaux et des techniques utilisés dans les œuvres exposées, manifestant un intérêt particulier pour l’art de la laque vietnamienne.

La délégation a également visité l’exposition "Le Cheval dans les arts visuels", qui présente 60 œuvres d’artistes de renom, où le cheval symbolise l’aspiration, la persévérance et l’intégration en cette Année du Cheval. Les invités ont aussi assisté à un spectacle de marionnettes sur l’eau.

Ngo Phuong Ly a exprimé le souhait que cet art soit présenté lors d’événements culturels au Royaume-Uni, contribuant ainsi à mieux faire connaître la culture vietnamienne auprès du public international. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse, soulignant le rôle de la diplomatie culturelle dans le développement de la confiance, l'amélioration de la compréhension mutuelle et le renforcement des relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni. -VNA/VI