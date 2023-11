À l'occasion de la visite d'État au Vietnam du président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh, dans l'après-midi du 1er novembre, Mme Phan Thi Thanh Tam, épouse du président Vo Van Thuong, et Mme Bolortsetseg Luvsandorj, épouse du président mongol, ont visité l'école primaire Chu Van An à Hanoï.

L'épouse du président mongol visite l'école primaire Chu Van An à Hanoï. Photo : VNA

La directrice de l'école, Nguyen Thi Thuy Minh, a présenté aux Premières dames l’histoire de cet établissement de 50 ans qui prend le nom de Chu Van An (1292 - 1370), un enseignant exceptionnel et respectueusement appelé « Maître éternel » en raison de ses hautes qualités morales et de son excellence dans l'enseignement.

Les deux Premières dames ont visité la bibliothèque, les salles d’art et de classe intelligente de l'école. Elles ont reçu deux peintures représentant des paysages des deux pays avec des images d'élèves vietnamiens et mongols en costumes traditionnels.

L'école primaire Chu Van An couvre une superficie de 3.400 mètres², avec 33 salles de classe et 1.482 élèves. Les élèves de l'école ont remporté de nombreux prix internationaux.