L'épouse du président Luong Cuong et la Reine de Belgique visitent le site des reliques du Président Ho Chi Minh

L'épouse du président Luong Cuong, Nguyen Thi Minh Nguyet, la Reine Mathilde de Belgique ont visité le 1er avril le site des reliques du Président Ho Chi Minh au sein du Palais présidentiel à Hanoï, dans le cadre de la visite d'État du couple royal belge au Vietnam.

Les deux dames ont été guidées à travers les différents bâtiments du site.

Photo: VNA

Dans la maison sur pilotis de l'Oncle Ho, elles ont visité chaque pièce présentant des objets liés à la vie du dirigeant éminent vietnamien.

Le Président Ho Chi Minh a vécu et travaillé dans cette maison pendant les 11 dernières années de sa vie (1958 - 1969). Actuellement, près de ses 250 documents ainsi que l'ensemble de l'architecture et des terrains de la maison sont toujours préservés et entretenus.

La Reine Mathilde a écrit sur le livre d'or du site et a accompagné Nguyen Thi Minh Nguyet pour nourrir les poissons dans l'étang de l'Oncle Ho.

À cette occasion, Nguyen Thi Minh Nguyet a offert à la Reine Mathilde un tableau représentant la maison sur pilotis de l'Oncle Ho. -VNA/VI