L'épouse du président de l'AN visite un centre d'aide à l'enfant au Sénégal

Mme Thanh Nga (en áo dài rose), épouse du président de l'AN vietnamienne Trân Thanh Mân, lors de sa visite au centre ESTEL, qui accueille des enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle à Dakar, le 23 juin au matin (heure locale).

En accueillant Nguyên Thi Thanh Nga et sa suite, les représentants du centre ont souligné que leur visite avait été chaleureuse pour les enfants et le personnel.

Après avoir informé les invités des efforts déployés pour soutenir les enfants handicapés au Sénégal, les responsables du centre ont exprimé leur souhait de bénéficier d'un soutien et d'une coopération accrus, non seulement de la part du gouvernement sénégalais, mais aussi des organisations et pays internationaux, dont le Vietnam.

S'exprimant lors de la réunion, Nguyên Thi Thanh Nga a exprimé son émotion lors de sa visite au centre ESTEL, un modèle à Dakar en matière de protection, d'autonomisation et d'intégration des personnes handicapées.

Elle a salué les principes et la mission du centre, qui, depuis des années, met en œuvre un modèle d'enseignement permettant aux enfants et adolescents présentant des handicaps cognitifs et physiques d'apprendre et de s'intégrer.

Nguyên Thi Thanh Nga a également salué son programme d'apprentissage, combinant des connaissances scientifiques de base telles que la lecture, l'écriture, l'art-thérapie, la céramique, la cuisine et le jardinage avec des activités de plein air, des événements de sensibilisation familiale et des programmes d'insertion professionnelle.

Elle a souligné que les Vietnamiens et les Sénégalais partagent une tradition d'humanité et de protection des personnes défavorisées, en particulier des enfants.

Nguyên Thi Thanh Nga a exprimé l'espoir que le Vietnam et le Sénégal renforceront leur coopération afin de partager leurs expériences en matière de protection des personnes défavorisées et des personnes handicapées.

À cette occasion, au nom de la délégation vietnamienne de haut rang, Nguyên Thi Thanh Nga a offert au centre cinq ordinateurs, une imprimante et des cadeaux réalisés par des personnes handicapées.-VNA/VI