L'épouse du gouverneur général australien visite l'Académie nationale de musique

Phan Thi Thanh Tam, épouse du président Vo Van Thuong, et Linda Hurley, épouse du gouverneur général australien David Hurley, ont visité l'Académie nationale de musique du Vietnam le 4 avril à Hanoï.

Photo: VNA

Après avoir assisté à des cours et à des spectacles à l'Académie, Linda Hurley a remercié le Vietnam, Phan Thi Thanh Tam et le personnel et les étudiants de l'Académie pour leur accueil chaleureux, et a exprimé sa forte croyance en la force de la musique, affirmant qu'elle apporte le bonheur à tout le monde et relie les gens.

Elle a exprimé son espoir que les relations de coopération entre le Vietnam et l'Australie se resserrent à l'avenir.