L'épouse du dirigeant lao rend visite à l'épouse du défunt SG du PCV Nguyen Phu Trong

Naly Sisoulith (1er plan à droite), épouse du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos Thongloun Sisoulith, actuellement en visite au Vietnam, a rendu visite à Ngo Thi Man (1er plan à gauche), épouse du feu secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Naly Sisoulith, épouse du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos Thongloun Sisoulith, actuellement en visite au Vietnam, a rendu visite à Ngo Thi Man, épouse du feu secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong et a offert de l'encens au défunt leader du PCV à sa résidence le 10 septembre.

Naly Sisoulith a présenté ses condoléances pour le décès de Nguyen Phu Trong qui a consacré toute sa vie au pays et au peuple, et a souhaité à Ngo Thi Man bonne santé, chance et paix.



Les deux dames ont eu une conversation amicale et ont partagé les beaux souvenirs qu'elles avaient de leur rencontre au Vietnam et au Laos.



De son côté, Ngo Thi Man a exprimé sa reconnaissance pour la gentillesse et la sincérité de Naly Sisoulith, partagé des souvenirs de la période où le secrétaire général Nguyen Phu Trong vivait à son domicile à Hanoï.



A cette occasion, Ngo Thi Man a adressé ses salutations au secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith et sa famille. -VNA/VI