L'éolien vietnamien attire les entreprises danoises

Photo d'illustration: Vietnamnet

Plus de la moitié des 35 entreprises qui accompagneront le prince héritier du Danemark au Vietnam début novembre sont dans le secteur de l'éolien.

Selon le Bureau commercial du Vietnam en Suède et au Danemark, lors de la prochaine visite du prince héritier Frederik, de nombreuses entreprises leaders de l'industrie éolienne du Danemark seront présentes.



On peut citer Orsted Vietnam LLC - une filiale du leader mondial de l'éolien en mer Orsted; Copenhagen Offshore Partner; Vestas Wind Systems; Force Technology; IFU; Copenhagen Infrastructure Partners, EKF…



Selon le Bureau commercial, le Danemark est l'un des cinq plus grands investisseurs au Vietnam, avec un total de 1,32 milliard de dollars. L'une des raisons pour lesquelles le Vietnam est une destination d'investissement si attrayante est le ferme engagement du gouvernement à ramener ses émissions nettes à zéro d'ici 2050.



Mme Lina Hansen, vice-ministre danoise des Affaires étrangères chargée du commerce mondial et de la durabilité, a souligné que l'énergie était un facteur déterminant pour investir au Vietnam.



Actuellement, le Vietnam affiche la croissance de la production d'énergies renouvelables la plus rapide en Asie du Sud-Est et figure parmi les 10 premiers pays producteurs d'énergie solaire au monde. Les énergies renouvelables représentent plus de 11% de son mix énergétique.



Selon les données du Département général des douanes vietnamiennes, au cours des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires import-export entre les deux pays a atteint plus de 554 millions de dollars, dont 384,7 millions de dollars d'exportations vietnamiennes soit une hausse de 51,8% en rythme annuel.