L'empreinte des produits OCOP sur le marché international

En six ans de mise en œuvre à l’échelle nationale, le programme « One Commune One Product » (OCOP – A chaque commune son produit) a abouti à des résultats positifs. Le panorama de l’agriculture vietnamienne s’enrichit chaque jour de chiffres et de produits d’exportation impressionnants.

Les produits OCOP du Vietnam sont présents dans de nombreux pays à travers le monde, aidant ainsi la population à augmenter ses revenus tout en promouvant l’image du Vietnam auprès des partenaires internationaux.

Avantage dans le développement de l’économie rurale

Dans le village artisanal de sauce de poisson de Hoang Phu, situé à Hoang Hoa, Thanh Hoa (Centre) et fort de plus de 200 ans d’histoire, la sauce de poisson Lê Gia est une marque jeune qui a intégré le marché des condiments il y a huit ans. Cependant, grâce à ses efforts et à son esprit créatif fondé sur le savoir-faire traditionnel, la marque Lê Gia est devenue un nom apprécié par les consommateurs tant nationaux qu’internationaux. Aujourd’hui, la sauce de poisson Lê Gia est présente dans la plupart des grandes chaînes de supermarchés à l’échelle nationale et est exportée vers des marchés exigeants tels que les États-Unis, l’Australie, Singapour, la Nouvelle-Zélande, Taïwan (Chine), le Japon et la République de Corée.

Selon Lê Anh, directeur de la société à responsabilité limitée d’aliments et de services commerciaux Lê Gia, au départ, le produit de sauce de poisson de son entreprise s’était inscrit au concours pour obtenir la certification OCOP 5 étoiles sans succès. Lê Gia s’est alors résolu à redoubler d’efforts pour obtenir cette distinction, car la certification OCOP 5 étoiles nationale ne représente pas seulement un titre, mais aussi un symbole des valeurs positives d’un produit étroitement lié aux moyens de subsistance de la communauté.

Selon le Bureau central de coordination de la Nouvelle Ruralité, il n’existe pas encore de statistiques précises sur l’ensemble des produits OCOP exportés. Toutefois, parmi les produits OCOP 5 étoiles, 48 sur 79 (soit 60,7 %) ont été exportés vers des marchés exigeants tels que les États-Unis, l’Europe et le Japon.

Potentiel et opportunités de développement

Selon Ngo Truong Son, chef du Bureau central de coordination de la Nouvelle Ruralité, 48,3 % des acteurs OCOP ont établi des zones d’approvisionnement stables dans le cadre de la chaîne de valeur, et 55,6 % des produits OCOP ont vu leur prix augmenter. Ce phénomène contribue à la création d’emplois et favorise le développement économique.

La cannelle d'Yen Bai est transformée en 50 types de produits, dont 28 produits sont certifiés produits OCOP de 3 étoiles ou plus. Photo : VNA

Pour assurer le développement durable de l’OCOP, les autorités locales ont mis en œuvre de nombreuses mesures visant à stimuler la production, encourager la demande des consommateurs et promouvoir le commerce.

Par ailleurs, des experts en économie et en agriculture proposent de renforcer les contrôles et la surveillance régulière des produits OCOP, même après leur évaluation et reconnaissance, et de procéder à un retrait strict des produits ne garantissant pas qualité et hygiène alimentaire, afin de renforcer la responsabilité des acteurs, la crédibilité et l’image de marque des produits OCOP sur le marché.-VNA/VI