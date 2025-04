L'emblème de la Libération du 30 avril 1975, le char 846, immortalisé sur un lingot d'argent de Phu Quy

L’image du char n° 846 de l’Armée de libération du Sud Vietnam, capturée par le journaliste de guerre Trân Mai Huong qui avait défoncé les grilles du Palais de l’Indépendance à midi le 30 avril 1975, a été reconstituée sur le lingot d'argent du groupe Phu Quy, spécialiste de l'or, de l'argent et des pierres précieuses.

Cette image, capturée par le journaliste de guerre Trân Mai Huong de l'Agence vietnamienne d'Information (AVI) à midi le 30 avril 1975, a été reproduite avec le respect des droits d'auteur de l'AVI.

Ce lingot d'argent est un hommage du groupe Phu Quy aux générations qui ont combattu et se sont sacrifiées pour l'indépendance et la réunification du pays.

Le lingot d'argent symbolise la gratitude que Phu Quy souhaite exprimer à ses clients à l'occasion du 50e anniversaire de la Journée de la Réunification du pays.

La photo, intitulée « Le char de l’Armée de libération du Sud entre dans le Palais de l’Indépendance », a immortalisé un moment historique du Vietnam et est devenue l'image emblématique de la lutte pour l'indépendance et la réunification du pays au cours de ces 50 dernières années.

Avec l’autorisation de l’AVI et du journaliste Trân Mai Huong, Phu Quy a fabriqué en série le lingot d'argent, qu'il a baptisé « 50 ans de réunification du pays » (30 avril 1975 – 30 avril 2025). Il est en argent pur à 99,9 %, affiche un poids de 5 taëls, soit 187,5 grammes.

Les clients peuvent passer commande depuis le 1er avril 2025 et recevront leur produit à partir du 20 avril 2025 dans les boutiques de Phu Quy et ses succursales à travers le pays.

Le lingot d'argent, intitulé « 50 ans de réunification du pays », est une création soignée, présentée dans un écrin luxueux.

Phu Quy est actif dans la production et le commerce de bijoux en or, de lingots d'or, de bijoux en or 18K et 24K, ainsi que de bijoux et lingots d'argent.

Avec une histoire de près de 20 ans, la marque Phu Quy a reçu de nombreux titres prestigieux, tels que le prix des « Trois marques commerciales représentatives vietnamiennes » en 2014, la Coupe d’or des entreprises vietnamiennes en 2010, et fait partie du groupe des « Cent marques commerciales prestigieuses » en 2013.

Le groupe Phu Quy s'efforce constamment d'améliorer ses services, de créer des articles de joaillerie conformes aux normes internationales, et de répondre à la demande croissante de ses clients tout en offrant les meilleures conditions à son personnel. L'objectif est de devenir le leader national du marché de l’or et de l’argent./.