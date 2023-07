L'économie numérique vietnamienne continue de prospérer

L'

économie numérique

du Vietnam devrait connaître la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, atteignant 50 milliards de dollars d'ici 2025, selon un rapport.

L'économie numérique du Vietnam continuera de croître rapidement pour atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2025. (Photo : vtc.vn)

Cela serait principalement aidé par la croissance du commerce électronique, avec des plateformes comme Shopee et Lazada et des détaillants de premier plan comme Co.opmart déplaçant leurs entreprises en ligne, a déclaré un rapport du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville sur le commerce électronique au début de cette semaine.

Le boom du commerce électronique a accéléré la transformation numérique des entreprises du pays dans les domaines de la logistique, de la livraison, du tourisme, de la finance, des médias et du divertissement.

Les services de livraison ont connu une croissance rapide grâce à des super applications comme Grab et Baemin.

Les systèmes de paiement en ligne tels que les portefeuilles électroniques, les portails de transactions électroniques et les services bancaires en ligne se sont également développés rapidement suite à l'essor des services en ligne, 61 % des achats en ligne ayant utilisé des paiements sans numéraire l'année dernière.

Mais la transition numérique est confrontée à des défis en raison d'une infrastructure numérique sous-développée, en particulier de l'absence d'une base de données nationale normalisée et synchronisée.

En outre, les petites et moyennes entreprises n'ont pas tiré parti des opportunités numériques, bien qu'elles représentent la part du lion des entreprises du pays.

Le cadre juridique obsolète, avec d'anciennes politiques réglementant toujours les modèles commerciaux numérisés, entrave également la croissance des entreprises.

Un régime réglementaire inadéquat pose des défis aux autorités et affecte les avantages pour les clients.

Pour résoudre ces problèmes, Ho Chi Minh-Ville a élaboré un plan pour "Développer l'économie numérique, l'économie du partage et l'économie circulaire" qui encourage les entreprises à adopter la technologie et de nouvelles méthodes opérationnelles pour créer des biens et services durables, a déclaré son comité populaire.

Il existe également plusieurs programmes pour aider les start-ups et les entreprises à numériser leurs activités, en particulier dans des secteurs clés comme la fintech (technologie financière), l'edutech (technologie de l'éducation), l'agriculture intelligente et le tourisme intelligent.- VNA/VI