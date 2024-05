L'économie numérique du Vietnam connaît la croissance la plus rapide au sein de l'ASEAN, selon HSBC

Le Vietnam a été l’économie numérique à la croissance la plus rapide de l’ASEAN en 2022 et 2023. Photo : VietnamPlus

Le Vietnam a été l'économie numérique à la croissance la plus rapide de l'ASEAN en 2022 et 2023 et devrait maintenir cette position jusqu'en 2025, le nombre d'utilisateurs de smartphones devant atteindre 67,3 millions d'ici 2026.

L'information a été soulignée dans un article intitulé "Thriving spring for ASEAN's digital economy" (Un printemps prospère pour l'économie numérique de l'ASEAN), rédigé par Amanda Murphy, responsable des services bancaires commerciaux pour l'Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est chez HSBC, et Ahmed Yeganeh, responsable des services bancaires de gros chez HSBC Vietnam.

Les experts de HSBC ont souligné que le développement de l’économie numérique au Vietnam continuait d'impressionner. L'année dernière, ce secteur a contribué à hauteur de 16,5% au PIB du pays, avec plus de 1.500 entreprises vietnamiennes de technologie numérique gagnant des revenus sur les marchés étrangers, soit une augmentation de plus de 7% par rapport à 2022.

Dans une enquête récente, 60% des entreprises opérant au Vietnam ont répondu qu'elles envisageaient d'investir dans la technologie et la numérisation de leurs activités existantes, en mettant l'accent sur les paiements numériques, le commerce électronique et l'intelligence artificielle (IA). Ces entreprises estiment que l'adoption et l'amélioration des services numériques les aideront à répondre aux attentes des clients en matière de commodité numérique et à améliorer leur efficacité.

Dans ce contexte, le capital est devenu l’élément vital des entreprises innovantes. C'est pour cela que HSBC a amélioré ses services aux entreprises de l'économie numérique, en lançant un fonds de croissance pour l'ASEAN d'une valeur d'un milliard de dollars. Ce fonds aide à financer les entreprises de l’économie numérique ayant fait leurs preuves en matière de génération de flux de trésorerie durables, même si elles ne répondent pas aux critères de financement traditionnels.

Amanda Murphy a déclaré: «la rentabilité ne reflète pas toujours le potentiel d'une entreprise à ses débuts, c'est pourquoi nous adoptons une vision à long terme de la croissance potentielle en évaluant les entreprises sur la base de paramètres opérationnels clés, de plans de croissance et de stratégies d'acquisition de clients».

Selon l'article, l'Asie du Sud-Est reste le foyer de l'économie numérique à la croissance la plus rapide au monde, avec une croissance de 12% l'année dernière. Le secteur devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 16% jusqu'en 2030, pour atteindre près de 1.000 milliards de dollars d’ici 2030.

Cette croissance est en partie due à la population croissante de l'ASEAN, qui compte 700 millions de personnes, rassemblant une grande partie de personnes jeunes, instruites et adeptes des nouvelles technologies, ainsi qu'une classe moyenne croissante de consommateurs.

Selon une récente enquête HSBC auprès d'entreprises opérant dans l'ASEAN, 74% d'entre elles ont l'intention d'augmenter leurs investissements dans la région en 2024.

L'accélération de la numérisation dans la région a été en outre stimulée par les programmes gouvernementaux, de Singapour à l'Indonésie, en passant par le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines et la Malaisie.

Un nouveau fonds gouvernemental de 1,3 milliard de dollars a été dévoilé lors du sommet ASEAN-Australie à Melbourne début mars, fournissant des prêts, des garanties, des capitaux propres et des assurances pour des projets qui dynamiseront le corridor commercial ASEAN-Australie.

Ces facteurs créent des opportunités fantastiques pour les entreprises de l’économie numérique. Les perspectives sont particulièrement prometteuses pour le commerce électronique, les services financiers numériques, les technologies de la santé, les technologies vertes, l’écosystème de la mobilité propre et l’intelligence artificielle.

À mesure que l’économie numérique de l’ASEAN se développe, le commerce électronique transfrontalier crée également des opportunités de croissance pour les entreprises. Faciliter le paiement des clients via les plateformes numériques d’une entreprise peut constituer un important générateur de revenus dans les années à venir.

"Même si les deux dernières années étaient difficiles pour de nombreuses entreprises de l’économie numérique cherchant à lever des capitaux, il y a des raisons d’être plus optimistes en 2024. Les approches progressistes en matière de financement et les fondamentaux solides de la région contribueront à stimuler les ambitions de croissance des entreprises de l’ASEAN. Le Vietnam, en tant que membre du bloc, en bénéficiera certainement", a affirmé Amanda Murphy. -VietnamPlus/VI