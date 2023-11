L'économie et le commerce - Piliers importants dans les relations Vietnam – Pays-Bas

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte effectue une visite officielle au Vietnam les 1er et 2 novembre, à l'invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh. C'est la troisième fois qu’il se rend au Vietnam en tant que Premier ministre néerlandais.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) s'entretient à Hanoi avec avec son homologue néerlandais Mark Rutte. Photo: VNA



Après la cérémonie d’accueil jeudi 2 novembre à Hanoi, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu avec son homologue néerlandais Mark Rutte.

Lors de l'entretien, les deux Premiers ministres sont convenus de renforcer la confiance politique à travers l'échange de délégations de haut niveau, de continuer à déployer efficacement des mécanismes et des accords de coopération bilatérale, ainsi que d'établir de nouveaux mécanismes pour approfondir la coopération bilatérale et la coopération spécialisée entre les deux pays.

Ils ont affirmé que l'économie et le commerce constitueraient un pilier important des relations entre les deux pays, et convenu de continuer à mettre en œuvre pleinement et efficacement l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la délégation de près de 30 grandes entreprises néerlandaises de haute technologie accompagnant le Premier ministre Mark Rutte, contribuant ainsi à la réalisation des opportunités de coopération entre les deux pays ; suggéré aux Pays-Bas de soutenir la CE pour qu'elle supprime bientôt le «carton jaune» INN pour les exportations de produits aquatiques du Vietnam, de ratifier bientôt l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) et d'encourager les entreprises néerlandaises à promouvoir leur investissement au Vietnam dans des domaines de la haute technologie, des ports maritimes, des infrastructures stratégiques...



Le Premier ministre néerlandais a souligné que les entreprises néerlandaises sont intéressées par la stabilité politique du Vietnam et par un environnement commercial et d'investissement favorable ; convenu d'accélérer activement le processus de ratification de l'accord EVIPA ; apprécié les efforts du Vietnam pour développer une pêche durable et affirmé que son pays continuerait à se coordonner étroitement avec les pays membres de l'UE pour soutenir le Vietnam dans cette question.



Les deux dirigeants ont convenu de continuer à promouvoir les partenariats stratégiques sur l'adaptation au changement climatique, la gestion de l'eau et l'agriculture durable, contribuant ainsi à répondre conjointement aux défis mondiaux, en particulier la coopération dans les domaines de l'exploitation du sable offshore, du développement de l’économie verte, circulaire, la réponse urbaine au changement climatique, la formation de ressources humaines de qualité sur le changement climatique et la gestion des ressources eau, l’irrigation, la prévention des catastrophes naturelles...



Pham Minh Chinh a suggéré aux Pays-Bas et au G7 de soutenir le Vietnam dans les domaines de la technologie, des finances, des ressources humaines et de l'amélioration institutionnelle afin de déployer efficacement le Partenariat de transition énergétique juste (JETP), d’établir un mécanisme de coopération tripartite sur l’agriculture, contribuant ainsi à résoudre les problèmes mondiaux de sécurité alimentaire.

Pour sa part, Mark Rutte a exprimé son intérêt à soutenir la région du delta du Mékong pour répondre au changement climatique, affirmant son soutien au Vietnam dans la mise en œuvre du Plan du delta du Mékong pour la période 2021-2030, avec vision 2050, du Plan pour une agriculture durable dans le delta du Mékong, le perfectionnement du cadre juridique de la gestion des ressources en eau.



Les deux parties ont mis l'accent sur les sciences, les technologie et l'innovation comme domaines de pointe ; convenu de maximiser le potentiel de coopération entre les deux pays dans les domaines de la haute technologie, de la production de circuits électroniques, des dispositifs à semi-conducteurs, de la construction de plateformes numériques et d'écosystèmes de télécommunications, de la transformation numérique et du développement des ressources humaines.



Les deux Premiers ministres ont également convenu d'élargir la coopération dans des domaines potentiels tels que l'exploration et l'exploitation durable de minéraux importants, la défense et la sécurité, les services logistiques...

Ils ont eu des échanges approfondis sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun ; ont convenu de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et régionales, en particulier les Nations Unies, le cadre ASEAN-UE...

En ce qui concerne la question en Mer Orientale, les deux parties ont convenu de soutenir la garantie de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de l'aviation, et de résoudre pacifiquement les différends conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que le processus efficace de négociation d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace entre l’ASEAN et la Chine. A l’issue de leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie de remise de 4 documents de coopération entre les ministères, branches et associations des deux pays dans les domaines de l'exploration et de l'exploitation durable de minéraux importants, des douanes, des investissements et du commerce. -VNA

