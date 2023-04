L'Australie souligne son soutien au Vietnam dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU

Le président Vo Van Thuong et le gouverneur général d'Australie David Hurley, en visite d'État au Vietnam du 3 au 6 avril, ont rendu visite mardi au Département du maintien de la paix du Vietnam du ministère de la Défense.

Le président Vo Van Thuong et le gouverneur général d'Australie David Hurley ont rendu visite mardi au Département du maintien de la paix du Vietnam. Photo: VNA



Vo Van Thuong a tenu à remercier les différents partenaires du Vietnam, en premier lieu l’Australie, qui l’ont aidé et continuent de l’aider à accomplir ses missions internationales.

Le Vietnam souhaite recevoir plus d’aides de la part de l’Australie, son partenaire stratégique, pour mener à bien ses opérations de maintien de la paix dans l’avenir. ''Notre coopération apportera la paix, l’espoir et le bien-être aux populations dans plusieurs régions du monde'', a-t-il déclaré.

Pour sa part, David Hurley a hautement apprécié la participation et le dévouement des casques bleus vietnam iens aux activités de maintien de la paix de l’ONU, avant d’affirmer que l'Australie est disposée à soutenir le Vietnam dans ce domaine.

Il a également partagé les expériences de l'Australie dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU et a plaidé pour le succès du Vietnam dans de telles activités.