L'Australie renforce son soutien au Vietnam dans la recherche des soldats disparus

Rencontre entre la délégation du Comité directeur national pour la recherche, le rapatriement et l'identification des restes des soldats morts, et des représentants de l’Australian Army’s Unrecovered War Casualties Unit. Photo: VNA

Dans le cadre de sa visite de travail en Australie, le 24 novembre à Canberra, une délégation du Comité directeur national pour la recherche, le rapatriement et l'identification des restes des soldats morts (Comité directeur national 515), conduite par le général Le Quang Minh, a rencontré des représentants de l’Australian Army’s Unrecovered War Casualties Unit.

Lors de cette rencontre, le Dr Aaron Pegram, chef de l’Unité australienne, a réaffirmé l’engagement de l’Australie à collaborer plus efficacement avec le Vietnam dans la recherche des restes des soldats vietnamiens, contribuant ainsi au renforcement des relations bilatérales.

Pour sa part, le général de corps d’armée Le Quang Minh, vice-président du Département général de politique de l’Armée populaire du Vietnam, membre du Comité directeur national 515, a rappelé qu’environ 175.000 soldats vietnamiens tombés au champ d’honneur restent à ce jour non identifiés ou portés disparus, une tâche sociale cruciale rendue de plus en plus complexe par le passage du temps. Il a proposé à la partie australienne de poursuivre la collecte et le partage des archives relatives aux soldats disparus, tout en sollicitant un partage d’expériences et de technologies modernes pour l’analyse, le classement et l’extraction des données, afin d’accélérer les opérations de recherche et de rapatriement.

Le Dr Bob Hall, représentant du projet Operation Wandering Souls, a présenté les avancées récentes de cette initiative menée par des vétérans et universitaires australiens. Le projet se concentre notamment sur la restitution d’objets personnels de guerre, la constitution de bases de données et la formation à l’utilisation des technologies de l’information pour optimiser la vérification des informations concernant les soldats vietnamiens disparus.

Le même jour, la délégation vietnamienne s’est rendue au Mémorial australien de la guerre (Australian War Memorial), où le général Le Quang Minh a demandé à l’institution d’extraire de ses archives toutes les données pertinentes concernant les soldats vietnamiens tombés ou disparus afin de les transmettre au Bureau du Comité directeur national 515. Il a également appelé les organisations et particuliers australiens à participer activement à la collecte et à la remise de documents, d’informations sur les sépultures ou d’objets personnels susceptibles d’aider le Vietnam à retrouver ses combattants disparus pendant la guerre. – VNA/VI