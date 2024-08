L'Australie considère le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est, le Parlement australien soutient la promotion du partenariat stratégique intégral avec le Vietnam, a affirmé la présidente du Sénat australien Sue Lines.

La dirigeante australienne, en visite de travail au Vietnam, a rencontré le 27 août à Hanoï le secrétaire général du Parti et président To Lam, exprimant sa confiance que sous sa direction, le peuple vietnamien continuerait à réaliser de nombreuses nouvelles et grandes réalisations dans la cause de Renouveau et du développement national.

Sue Lines a félicité le Vietnam pour ses succès en matière de développement socio-économique, d'amélioration de la vie du peuple ainsi que pour la position du Vietnam sur la scène internationale.

Elle a souligné qu'avec l'élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral, l'Australie et le Vietnam sont devenus des partenaires prioritaires et importants l'un pour l'autre, créant ainsi les conditions permettant aux deux parties de promouvoir leur coopération dans de nouveaux domaines, notamment le changement climatique, la transformation numérique, l’énergie, les minéraux et le maintien de la paix.

Elle a apprécié les contributions de la communauté vietnamienne en Australie au développement de la coopération entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam a félicité les réalisations que l'Australie a accomplies sous la direction du gouvernement et du Parlement, tout en affirmant que le Vietnam considérait les relations avec l'Australie comme l'une de ses priorités de politique étrangère.

C’est la première visite officielle de haut niveau entre les deux pays après l'élévation de leurs relations au niveau du partenariat stratégique intégral, pour le bénéfice des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a-t-il estimé, appréciant les contributions positives de la dirigeante australienne au développement des liens bilatéraux.

Selon To Lam, le Vietnam et l’Australie partagent de nombreux points de vue similaires au regard des questions régionales et internationales. Il a proposé que les deux parties intensifient les échanges et les contacts de haut rang à tous les niveaux à travers les canaux de l'État, de l'organe législatif et du Parti. Il a déclaré que le Vietnam continuerait à créer des conditions favorables pour que les entreprises australiennes investissent au Vietnam.

To Lam a demandé à la présidente du Sénat australien de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Australie continue de vivre, de travailler, d'étudier et de contribuer activement au développement de l'Australie ainsi qu'aux relations entre les deux pays. - VNA/VI