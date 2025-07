L'Association du tourisme de Quang Ninh s'engage à offrir un service sûr aux touristes

La baie d'Ha Long. Photo: VNA

L'Association du tourisme de Quang Ninh vient d'adresser une lettre ouverte aux touristes ainsi qu’aux agences de voyage nationales et internationales, affirmant ses efforts constants pour mettre en œuvre simultanément des solutions garantissant une sécurité optimale pour toutes les activités touristiques, en particulier le tourisme maritime et insulaire.



Elle s’engage à offrir aux touristes une tranquillité d'esprit grâce à des services et des expériences de la plus haute qualité.



L'Association a indiqué que le chavirement d'un bateau touristique dans la baie d'Ha Long, survenu le 19 juillet, constituait un incident particulièrement grave, causé par des conditions météorologiques extrêmes, rares et inhabituelles. L’accident a entraîné de lourdes pertes humaines, laissant une douleur profonde aux familles des victimes, à la communauté ainsi qu’à l’ensemble du secteur touristique de Quang Ninh. Immédiatement après l’accident, avec le plus grand sens des responsabilités, l’Association, en coordination avec les autorités compétentes de la province de Quang Ninh, a mis en œuvre des mesures de secours d’urgence, mobilisé un maximum de ressources humaines et matérielles pour rechercher les personnes disparues, et apporté rapidement son soutien aux familles touchées.



Soucieuse d'offrir aux touristes des expériences à la fois complètes et sûres, l’Association a, ces dernières années, mobilisé toutes ses ressources pour moderniser sa flotte touristique. À ce jour, 100 % des navires touristiques opérant dans la baie d’Ha Long respectent des normes de sécurité supérieures aux standards nationaux, avec un coefficient de sécurité stable, deux à trois fois supérieur aux exigences réglementaires. Le plus récent accident constitue une occasion pour l’Association d’examiner de manière objective, approfondie et globale les procédures d’exploitation, les capacités d’intervention en cas d’urgence, le renforcement de l’inspection des moyens de transport, ainsi que la qualité des services...



L’Association s’emploie à développer la marque touristique d’Ha Long – Quang Ninh, tout en préservant et promouvant l’image d’une destination vietnamienne sûre, accueillante et attrayante auprès des visiteurs. Des centaines de navires de croisière, de bateaux de tourisme et de professionnels du secteur restent pleinement engagés et passionnés pour garantir aux touristes des voyages en toute sécurité et leur faire découvrir la beauté de la baie d’Ha Long. La baie d’Ha Long et la province de Quang Ninh demeurent sûres. Les croisières et les bateaux de tourisme d’Ha Long méritent la confiance et le soutien des visiteurs. – VNA/VI