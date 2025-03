L'Association des Vietnamiens en Israël voit le jour

Le lancement officiel de l'Association des Vietnamiens en Israël, lors d'une conférence qui s'est tenue à Tel Aviv le 27 mars. Photo: VNA

La communauté vietnamienne en Israël a franchi une étape importante avec le lancement officiel de l'Association des Vietnamiens en Israël, lors d'une conférence qui s'est tenue à Tel Aviv le 27 mars.

Malgré un nombre relativement restreint d'environ 700 personnes, comprenant des résidents de longue date, des travailleurs, des stagiaires agricoles et des étudiants, la communauté vietnamienne en Israël a toujours fait preuve d'une solidarité remarquable et d'un profond attachement à la préservation de son identité culturelle.



L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, a exprimé son optimisme quant au fait que la nouvelle association deviendrait un foyer commun, renforçant la préservation culturelle, favorisant l'entraide, protégeant les droits légitimes et servant de pont efficace entre la communauté et l'ambassade.

Hong Shuranys, représentant le comité exécutif de l'association pour le mandant 2025-2030, a présenté les objectifs futurs de l'organisation, en mettant l'accent sur le renforcement de la protection des citoyens et du soutien d'urgence, compte tenu de l'instabilité politique et des conflits actuels dans la région. L'association vise également à promouvoir la cohésion de la communauté, à défendre les droits de ses membres et à tisser des liens plus étroits avec les autorités locales et la patrie.



À cette occasion, le comité exécutif a octroyé des bourses de soutien financier à trois chercheurs vietnamiens poursuivant leurs études dans des institutions israéliennes. Chaque bénéficiaire a reçu 4 200 dollars, dans le cadre d'une initiative de soutien globale de 42 000 dollars. -VNA