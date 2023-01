L'Association des experts et intellectuels du Vietnam au Danemark voit le jour

L'Association des experts et intellectuels du Vietnam au Danemark a vu le jour le 15 janvier, réunissant des experts, des intellectuels, des scientifiques vietnamiens ainsi que des étudiants et doctorants vietnamiens dans ce pays d’Europe.

L'ambassadeur du Vietnam au Danemark Luong Thanh Nghi et le Comité exécutif de l'Association des experts et intellectuels du Vietnam au Danemark. Photo: VNA

Lors du congrès de fondation de l'Association, un comité exécutif a été élu dont le docteur Lê Quy Vang, spécialiste senior en science des données de l'Université d'Aalborg (Danemark), membre du Comité exécutif de l'Union des associations des Vietnamiens en Europe, est président.

L'ambassade du Vietnam au Danemark s'engage à accompagner et à soutenir l’association afin de favoriser la participation des experts et intellectuels vietnamiens au Danemark au développement du Vietnam et la promotion des relations entre les deux pays, a affirmé l'ambassadeur Luong Thanh Nghi.

Le même jour, un programme intitulé "Saluer le printemps du Chat" a été organisé par le Consulat général du Vietnam dans la ville allemande de Francfort-sur-le-Main et la troupe artistique Bông Sen (Lotus) de Hô Chi Minh-Ville.

A cette occasion, le consul général Lê Quang Long a déclaré apprécier le rôle de la communauté vietnamienne en Allemagne pour la promotion des valeurs culturelles vietnamiennes.

Des numéros artistiques ainsi que des plats traditionnels vietnamiens ont laissé une impression profonde dans le cœur des invités.