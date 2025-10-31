L'Assemblée nationale examine le 31 octobre des lois en matière de défense et de cybersécurité

Dans le cadre de sa 10ᵉ session de la 15ᵉ législature, l’Assemblée nationale a examiné, dans la matinée du 31 octobre, les documents et rapports de vérification relatifs au projet de loi modifiant et complétant plusieurs articles de la Loi sur l’industrie de la défense et de la sécurité et la mobilisation industrielle ; au projet de Loi sur la cybersécurité ; au projet de Loi sur la protection des secrets d’État (modifié) ; ainsi qu’au projet de loi modifiant et complétant certains articles de dix lois relatives à la sécurité et à l’ordre public.

Les députés ont également étudié les documents et rapports de vérification concernant le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur les traités internationaux, le projet de Loi sur la transformation numérique, le projet de Loi sur les hautes technologies (modifié) et le projet de Loi modifiant et complétant la Loi sur le transfert de technologies.

L’Assemblée nationale a ensuite tenu des discussions en groupes sur le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur les traités internationaux, ainsi que sur celui modifiant et complétant plusieurs articles de la Loi sur l’industrie de la défense et de la sécurité et la mobilisation industrielle.

Lors de la séance de l’après-midi, les députés poursuivront leurs débats en groupes sur le projet de Loi sur la cybersécurité, le projet de Loi révisé sur la protection des secrets d’État et le projet de Loi modifiant et complétant certains articles de dix lois relatives à la sécurité et à l’ordre public. – VNA/VI