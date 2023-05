L'Assemblée nationale envisage d’une réduction de 2% de la TVA

Le gouvernement a proposé au Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) d'envisager une réduction de 2% de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les biens et services soumis à une TVA de 10% lors de sa prochaine réunion prévue pour commencer le 22 mai.

Le ministère des Finances et le ministère de la Justice ont été invités à compléter ce projet de résolution proposé.

Le mois dernier, le gouvernement a accepté la proposition du ministère des Finances sur un plan de réduction des impôts, des frais et des charges pour 2023, qui suggérait la réduction.

Dans sa proposition soumise au Premier ministre, le ministère a suggéré une réduction de la TVA de 10% à 8% pour plusieurs biens et services, ainsi qu'une réduction de 20% du pourcentage des biens pour le calcul de la TVA pour les établissements commerciaux (y compris les ménages d'affaires et particuliers) lors de l'émission des factures de tous les biens et services soumis à la TVA.