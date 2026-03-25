L'ASEAN : Un moteur clé pour les exportations agricoles du Vietnam

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, sur les 11 premiers mois de 2025, plus de 80% du chiffre d'affaires à l'exportation se concentre sur six marchés : les États-Unis (32%), l'Union européenne-UE (15%), la Chine (14%), l'ASEAN, la République de Corée et le Japon. Photo : VNplus

Face à la hausse des coûts logistiques et aux risques imprévisibles du transport international, les marchés voisins comme l’ASEAN deviennent un point d’appui crucial pour les exportations agricoles vietnamiennes. Au-delà des avantages en termes de coûts et de délais, cette région enregistre une forte progression de la demande en légumes, fruits, caoutchouc et produits aquatiques.

Selon le Département de l’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce, la demande au sein de l’ASEAN augmente régulièrement. En Malaisie, les importations de fruits et légumes ont progressé de 6,03 % par an sur la période 2021-2025, atteignant 2,95 milliards de dollars. Cette structure révèle une forte dépendance aux approvisionnements extérieurs : les oignons, l’ail et les pommes de terre représentent 40 à 45 % du volume total, suivis des carottes, choux et choux-fleurs (30 %), tandis que la demande de produits haut de gamme destinés à l’hôtellerie-restauration connaît une forte expansion.

Actuellement septième fournisseur malaisien avec 3,52% de part de marché, le Vietnam détient un net avantage concurrentiel sur des segments comme le fruit du dragon, la mangue et le longane. Le durian congelé Ri6, en particulier, est massivement importé pour les préparations alimentaires certifiées Halal.

Le secteur aquatique confirme aussi cette dynamique. Selon l’Office commercial du Vietnam à Singapour, le pays est devenu en 2025 le troisième fournisseur de Singapour avec un chiffre d'affaires de 125,5 millions de dollars singapouriens, soit 10,3% du marché, dominé par les filets et poissons réfrigérés ou congelés.

En Indonésie, entre 2021 et 2025, les importations de caoutchouc ont atteint en moyenne 492 521 tonnes par an, en hausse de 21,3 %. En 2025, le Vietnam s’est hissé au quatrième rang des fournisseurs avec 48 710 tonnes, soit une progression spectaculaire de 125,1 % par rapport à 2024, portant sa part de marché de 4,2 % à 10,5 %. Cette tendance devrait se poursuivre dans un contexte de recul de la production locale. Par ailleurs, la Thaïlande a vu ses importations de poivre augmenter de 5 990 tonnes en 2020 à 9 652 tonnes en 2025. En janvier 2026, sur les 978 tonnes importées, le Vietnam en fournissait 99,63 %.

S’agissant du riz, Do Ha Nam, président de l’Association vietnamienne de l’alimentation, souligne l’importance stratégique de l’ASEAN. En janvier 2026, les exportations vers les Philippines ont atteint 331 770 tonnes pour une valeur de 147,4 millions de dollars, dépassant pour la première fois les 50 % du volume total exporté par le Vietnam. D’autres marchés, comme la Malaisie et l’Indonésie, demeurent également essentiels.

Toutefois, la concurrence s'intensifie. Le Phu Cuong, conseiller commercial vietnamien aux Philippines, avertit que malgré une forte affinité culturelle, des défis persistent. Les produits phares subissent des politiques complexes de défense commerciale. L'agriculture vietnamienne affronte la concurrence féroce de la Chine, de la Thaïlande et de l'Indonésie sur ce marché ouvert. Nos entreprises manquent de réseaux de distribution, tardent à envoyer des échantillons, à innover, et se heurtent aux coûts élevés des longues procédures de sécurité alimentaire.

Pour y remédier, l’Office commercial aux Philippines renforce les connexions directes et facilite la participation aux salons professionnels, tels que Worldbex, prévu à Manille en mars 2026.

Enfin, Le Huu Phuc, conseiller commercial en Thaïlande, souligne que les perturbations des chaînes d’approvisionnement énergétique et les restrictions de vols au Moyen-Orient affectent le tourisme et la consommation locale. Dans ce contexte, les exportateurs vietnamiens doivent assurer une veille constante afin d’ajuster rapidement leurs stratégies.- VNA/VI