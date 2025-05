L'ASEAN, le CCG et la Chine ouvrent un nouvel espace de coopération stratégique interrégionale, selon le PM

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants de l'ASEAN, du CCG et de la Chine. Photo : VNA

Dans l'après-midi du 27 mai, à Kuala Lumpur, en Malaisie, le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa suite ont assisté au Sommet ASEAN-Conseil de coopération du Golfe (CCG)-Chine sur le thème «Renforcer la connectivité économique pour une prospérité commune».

Les dirigeants ont exprimé leur conviction que l'ASEAN, le CCG et la Chine pouvaient promouvoir leurs atouts (un PIB total de 24 870 milliards de dollars, une population d'environ 2,15 milliards de personnes, de nombreuses caractéristiques complémentaires et un grand potentiel de coopération) pour contribuer à la prospérité et au développement de chaque région, de l'Asie et du monde.

En conséquence, les pays ont affirmé leur engagement à promouvoir le commerce, l’investissement, la finance, la connectivité de la chaîne d’approvisionnement ; à élargir l’accès au marché pour les pays de l’ASEAN, le CCG et la Chine ; à promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines tels que la technologie numérique, l’intelligence artificielle et les énergies renouvelables ; à renforcer les échanges culturels, la coopération éducative et le développement du tourisme, et à lancer de nouvelles initiatives pour améliorer la compréhension et la cohésion entre les populations des régions.

S'exprimant à l’événement, le Premier ministre vietnamien a salué l'échange et la coordination accrue entre l'ASEAN, le CCG et la Chine qui ouvraient une opportunité historique de créer un nouvel espace de coopération stratégique interrégionale, pour un avenir prospère, inclusif et durable pour tous les pays.

Il a souligné la nécessité de se concentrer sur la coopération commerciale, l'investissement et les liens dans la chaîne d'approvisionnement et de ne pas politiser les sciences, les technologies, l'investissement et le développement.

En conséquence, Pham Minh Chinh a suggéré d'utiliser efficacement les cadres existants tels que l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine, de promouvoir la signature de l'Accord de libre-échange ASEAN-CCG, et en même temps d'étudier et de promouvoir la connectivité interrégionale dans un mécanisme global de coopération économique tripartite, y compris la possibilité de construire un Accord de libre-échange ASEAN-CCG et Chine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé d’accorder une priorité élevée aux domaines stratégiques et révolutionnaires. Alors que l’ASEAN finalise l’accord-cadre sur l’économie numérique de l’ASEAN, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu’il s’agissait d’un « moment privilégié » pour construire conjointement un espace numérique connecté, sûr et durable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prononce un discours au Sommet économique ASEAN - Conseil de coopération du Golfe (CCG) - Chine. Photo : VNA

Il a également proposé de promouvoir la connectivité du réseau électrique de l'ASEAN, de développer et de partager les technologies vertes, les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, de développer des systèmes agricoles et alimentaires durables, notamment l'agriculture intelligente, l'agriculture circulaire, l'agriculture écologique, des chaînes d'approvisionnement alimentaire stables et durables, y compris l'industrie alimentaire halal.

Affirmant que les flux de capitaux sont l’élément vital d’un développement économique fort, continu et durable, le dirigeant vietnamien a proposé de renforcer la connectivité entre les centres financiers de l’ASEAN, du CCG et de la Chine. Il propose un réseau de connexion financière solide entre les principaux centres régionaux tels que Ho Chi Minh-Ville, Kuala Lumpur, Singapour, Bangkok, Shanghai, Dubaï, Riyad, etc., formant un écosystème financier interrégional transparent et homogène, créant une rampe de lancement pour que la coopération entre l'ASEAN, le CCG et la Chine puisse percer à l'avenir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam s'engageait à continuer de promouvoir son rôle de pont fiable et de partenaire responsable, à être prêt à accompagner et à contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité commune de tous les peuples, de tous les pays de l'ASEAN, du CCG et de la Chine. - VNA/VI