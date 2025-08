L'ASEAN coopère pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages

La 20ᵉ réunion du Groupe de travail de l’ASEAN sur la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et l'application des lois relatives aux espèces sauvages s’est tenue ce jeudi 31 juillet à Hanoï.



Prenant la parole à l’ouverture, Bui Chinh Nghia – directeur adjoint du Département de gestion et de protection des forêts, directeur de l’Autorité vietnamienne de gestion de la CITES et président de la réunion – a souligné l’importance de la solidarité et de la coopération régionales pour mettre en œuvre efficacement les réglementations relatives à la protection de la faune et de la flore sauvages.



« Aucun pays ne peut résoudre ce problème seul. Seules une coopération durable, l’innovation et une action commune permettront de préserver la biodiversité au bénéfice des générations présentes et futures », a-t-il déclaré.



Le Groupe de travail de l’ASEAN sur la CITES et l’application des lois (AWG-CITES and WE) a été constitué à partir du Réseau ASEAN pour l’application des lois sur les espèces sauvages (ASEAN-WEN) et du Groupe de travail de l’ASEAN sur la CITES (AEG-CITES).



La réunion, tenue en ligne, a réuni des représentants du Secrétariat de l’ASEAN, des délégations des dix États membres, ainsi que des organisations internationales et non gouvernementales concernées.



L’objectif était d’examiner la mise en œuvre des recommandations, des décisions et l’application de la CITES dans les pays de l’ASEAN, de passer en revue les rapports nationaux sur l’application des lois relatives à la faune et à la flore menacées, d’élaborer des initiatives communes, et de débattre des propositions concernant les annexes et politiques de la CITES, en amont de la 20ᵉ session de la Conférence des Parties (CoP20).



Au cours de l’année écoulée, les États membres de l’ASEAN ont continué à progresser dans leur engagement commun contre le trafic illégal d’espèces sauvages, malgré les défis persistants liés à la criminalité transnationale et à l’application de la loi. L’Asie du Sud-Est, l’une des régions les plus riches en biodiversité du monde, est à la fois un point stratégique pour la conservation et une zone de transit du commerce illégal d’espèces sauvages. Consciente de ce rôle, l’ASEAN redouble d’efforts pour renforcer les mécanismes d’application des lois, promouvoir la coopération transfrontalière et soutenir un commerce légal et durable des espèces sauvages.



Grâce à des campagnes coordonnées, au partage d'informations et à des programmes de renforcement des capacités, des initiatives comme l’opération Dragon du Mékong, ont obtenu des résultats encourageants, avec la saisie de nombreuses cargaisons illicites et le démantèlement de réseaux criminels transnationaux.

Le 29 juillet, les gardes forestiers de la province centrale de Quang Tri ont reçu d’un habitant un pangolin de Java, une espèce classée en danger critique d’extinction. Photo : VNA

Au Vietnam, d’importants progrès ont été enregistrés en matière de coordination interinstitutionnelle et de capacités de répression : partage d’informations, recours aux technologies de surveillance numérique, amélioration du cadre juridique, et renforcement de la coopération entre les douanes, les gardes forestiers, la police et les gardes-frontières.



Parmi les actions notables : Traitement de nombreux cas de trafic à grande échelle, surveillance et traitement du commerce en ligne, réintroduction d’espèces sauvages, formations ciblées pour les forces d’intervention, campagnes de sensibilisation visant à réduire la demande et à promouvoir la législation en vigueur…



Sur le plan régional, le Vietnam continue de participer activement aux mécanismes de coopération de l’ASEAN, contribuant à la mise en œuvre du Plan d’action ASEAN-CITES pour la période 2021–2025.



La réunion a adopté un plan d’action et un rapport final, qui guideront les activités de coordination du Groupe de travail dans les temps à venir. – VNA/VI