L'artisanat vietnamien présenté en Italie

Un forum sur les opportunités pour les produits artisanaux vietnamiens a eu lieu dans le cadre de la Foire internationale de l'artisanat de Florence 2023 (MIDA), qui se déroule en Italie du 25 avril au 1er mai.

Des visiteurs étrangers au stands vietnamiens lors de la Foire. Photo : VNA

Co-organisé par l'ambassade du Vietnam en Italie et le Centre de promotion commerciale de l'agriculture du Vietnam (AGRITRADE), l'événement a réuni des responsables d'associations artisanales européennes et italiennes, ainsi que des experts et des entreprises italiennes dans le domaine.

S'adressant au forum, Duong Phuong Thao, conseiller commercial à l'ambassade, a informé les participants que divers produits artisanaux de tout le Vietnam, qui sont fabriqués à partir de matériaux naturels exploités localement de manière durable, ont jusqu'à présent fait leur présence dans 163 pays et territoires à travers le monde, l'UE étant désignée comme leur deuxième plus grand marché après les États-Unis. En Italie, les marchandises sont de plus en plus populaires, le chiffre d'affaires de plusieurs produits, tels que les produits en rotin de bambou et les tapis, ayant connu une croissance à deux chiffres.

Nguyen Thi Hoang Yen, cheffe adjointe du Département vietnamien des coopératives et du développement rural, a déclaré que le secteur n'est pas seulement une zone de production avec des contributions importantes à la création de revenus et d'emplois pour les populations rurales, mais aussi une industrie imprégnée de l'identité culturelle nationale.

Photo : VNA

La présidente du Conseil mondial de l'artisanat européen, Elisa Guidi, a déclaré que la tendance au développement vert de l'Europe est une grande opportunité pour les produits artisanaux.

Elle a recommandé au secteur de l'artisanat vietnamien de mettre en place des mesures de communication pour aider les consommateurs à comprendre l'histoire de l'art derrière chaque produit et encourager les jeunes à choisir l'artisanat comme orientation de carrière à l'avenir.

Les experts italiens participants ont estimé que l'artisanat vietnamien possède tous les facteurs clés pour son succès futur. Ils ont suggéré que l'industrie soit développée sur la base de trois valeurs fondamentales, à savoir assurer la contemporanéité, la durabilité et l'originalité, en répondant aux goûts spécifiques de leurs marchés cibles.

La foire annuelle a attiré plus de 500 exposants de plus de 50 pays du monde, dont le Vietnam.- VNA/VI