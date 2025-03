L'Armée prête à envoyer des forces pour participer aux secours après le séisme au Myanmar

Des équipes de secours sont à la recherche des personnes disparues après le séisme survenu à Mandalay, au Myanmar. Photo : Xinhua/VNA

Dans l'après-midi du 29 mars, à Hanoï, l'État-major général de l'Armée populaire du Vietnam a organisé une réunion concernant l'envoi de forces à participer aux secours, à la recherche et au sauvetage, après le séisme survenu au Myanmar.



Lors de cette réunion, un représentant du Département des Secours et du Sauvetage (relevant de l'État-major général de l'Armée populaire du Vietnam) a indiqué que, vers midi le 28 mars, un séisme de magnitude 7,7 avait frappé le centre du Myanmar, provoquant au moins 10 répliques, d'une intensité variant de 2,8 à 7,5. Ce séisme a causé la mort et des blessures à des milliers de personnes. À ce jour, quatre pays – la Chine, l'Inde, la Russie et la Malaisie – ont déjà envoyé des forces pour soutenir le Myanmar.



Face à cette situation d’urgence, le ministre de la Défense a ordonné à l'État-major général d'organiser les forces nécessaires et, après approbation des autorités centrales, celles-ci seront prêtes à se rendre au Myanmar pour contribuer à la gestion des conséquences du séisme. Conformément à cette directive, le Département des Secours et du Sauvetage a collaboré avec les organismes et unités concernés pour former une force de soutien humanitaire et de secours pour le Myanmar, composée de 79 militaires.



La force sera placée sous le commandement du colonel Pham Hai Chau, directeur adjoint du Département des Secours et du Sauvetage. Les équipements à emporter seront soigneusement sélectionnés pour garantir qu’ils soient appropriés, compacts et efficaces, en tirant les leçons des opérations de secours menées en Turquie. Selon les prévisions, le départ de la délégation pourrait avoir lieu dans l’après-midi du 30 mars.



Présidant la réunion, le général de corps d’armée Huynh Chiên Thang, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, a souligné que l’envoi de cette force au Myanmar témoigne de la haute responsabilité du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens envers la communauté internationale. Cela affirme également le sens des responsabilités et les capacités de l’Armée populaire du Vietnam dans le cadre de ses relations et coopérations internationales.



Le général Huynh Chiên Thang a demandé au Département des Secours et du Sauvetage de continuer à collaborer étroitement avec les organes et unités concernés afin de permettre à la force de partir en mission dans les meilleurs délais.-VNA/VI