L'Armée populaire du Vietnam prête à participer aux opérations de secours après les séismes au Venezuela

Conformément à une décision du ministère de la Défense, l’Armée populaire du Vietnam déploie au Venezuela un contingent de 82 officiers et militaires de carrière, accompagné de moyens et de matériel, afin de participer aux opérations de recherche et de sauvetage et de contribuer aux efforts de gestion des conséquences des séismes. Dans l'après-midi du 28 juin, le ministère de la Défense organisera une réunion afin de confier leurs missions aux membres du contingent.​

Chaque colis acheminé vers le Venezuela porte, au-delà des produits de première nécessité, la solidarité du Vietnam envers un peuple durement éprouvé.. Photo : VNA



Les deux séismes qui ont frappé le Venezuela le 24 juin ont causé de lourdes pertes humaines ainsi que d'importants dégâts matériels. Afin d'être prête à participer aux opérations de secours après les séismes et à soutenir le peuple vénézuélien, l'Armée populaire du Vietnam a constitué un détachement d'assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe, composé d'un état-major, d'une unité du Génie militaire spécialisée dans les opérations de sauvetage en milieu effondré, d'une équipe médicale et d'une équipe cynophile de recherche et de sauvetage.



L'unité du Génie militaire est équipée de matériels spécialisés, notamment de détecteurs de victimes ensevelies sous les décombres et d'équipements de découpe du béton. L'équipe médicale dispose de tous les équipements, médicaments et fournitures nécessaires à sa mission. Les gardes-frontières mobilisent, pour leur part, une équipe cynophile composée de dix membres, dont un officier et neuf militaires de carrière, accompagnés de huit chiens de recherche et de sauvetage.



Sur le terrain, les forces de l'Armée populaire du Vietnam utiliseront les chiens de recherche et de sauvetage pour localiser les victimes, mèneront des opérations de recherche et de sauvetage dans les décombres, dispenseront les premiers soins aux victimes retrouvées et accompliront les autres tâches qui leur seront confiées, tout en apportant leur soutien au peuple vénézuélien dans les efforts de reconstruction après la catastrophe...

Les préparatifs logistiques, notamment en vivres et en matériel, ont été achevés en urgence. Photo : VNA



Les préparatifs logistiques, notamment en vivres et en matériel, ont été achevés en urgence. Selon le Département général de la Logistique et de la Technique, la Société par actions 22 a préparé 50 tonnes de rations sèches, trois tonnes de viande en conserve et 3.000 litres d'eau potable. L'ensemble de ces marchandises a ensuite été acheminé par la Brigade 971 vers l'aéroport international de Noi Bai en vue de leur embarquement.



Chaque colis acheminé vers le Venezuela porte, au-delà des produits de première nécessité, la solidarité du Vietnam envers un peuple durement éprouvé.



Après leurs interventions en Turquie et au Myanmar, les soldats de l'Armée populaire du Vietnam s'apprêtent à accomplir une nouvelle mission internationale de secours. Cet engagement témoigne de l'esprit de solidarité et du sens des responsabilités du Vietnam envers la communauté internationale, tout en illustrant le rôle et les capacités de l'Armée populaire du Vietnam dans les opérations humanitaires internationales. - VNA/VI