L'Argentine exprime sa solidarité avec le Vietnam suite aux dégâts causés par le typhon Yagi

Des militaires recherchent les personnes portées disparues suite à un glissement de terrain à Lang Nu, commune de Phuc Khanh, district de Bao Yen, province de Lao Cai. Photo: VNA

Le 12 septembre, le gouvernement argentin a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple vietnamiens face aux dégâts causés par le typhon Yagi.



Un communiqué du ministère argentin des Affaires étrangères a souligné que l'Argentine exprimait sa solidarité avec le gouvernement et le peuple vietnamiens et adressait ses plus sincères condoléances aux familles des victimes.



Selon un bilan actualisé jusqu’à 17h00 le 12 septembre par l’Autorité de gestion des catastrophes et des digues du Vietnam (relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural), les conséquences directes et indirectes du typhon Yagi ont fait 226 morts et 104 disparus.-VNA/VI