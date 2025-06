L'annonce des décisions sur la création de la nouvelle ville élargie de Ho Chi Minh

Ce matin, une cérémonie solennelle s’est tenue à Hô Chi Minh-Ville pour annoncer les résolutions et décisions relatives à la création d’une ville élargie de Ho Chi Minh. Cette réorganisation administrative marque la fusion de Ho Chi Minh-Ville avec les provinces de Ba Ria-Vung Tau et Binh Duong, posant la base d’un nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam a assisté à la cérémonie et a prononcé un discours.

Selon la résolution de l’Assemblée nationale, la nouvelle ville de Ho Chi Minh-Ville couvre plus de 6 722 km² et compte une population de plus de 14 millions d’habitants.

Selon la décision du Bureau Politique, le Comité central de l’organisation du Parti de Ho Chi Minh-Ville comprend 107 membres. La Permanence du Comité municipal du Parti comprend 27 membres. Nguyen Van Nen est désigné comme secrétaire du Comité du Parti de la ville et Nguyen Thanh Nghi, secrétaire adjoint permanent.

Selon l’annonce prononcé par Nguyen Thanh Nghi, la ville compte désormais 168 communes, quartiers et zones spéciales.

Dans son discours, To Lam a affirmé que cette fusion territoriale ne se limitait pas à un simple agrégat administratif, mais incarnait une ambition stratégique pour créer une mégapole dynamique, un centre de finances, d’innovation, de logistique et d’industrie à portée régionale et mondiale. Ce nouveau modèle est conçu pour renforcer l’autonomie locale, améliorer la flexibilité administrative et maximiser le potentiel des pôles urbains et industriels environnants. Le leader du Parti a appelé les citoyens, les cadres, les entreprises et les forces armées à faire preuve d’union, de créativité et de discipline pour développer la ville vers de nouveaux sommets.

Il a qualifié cette transformation de défi mais aussi d’opportunité historique, dans un contexte mondial marqué par la digitalisation et la quatrième révolution industrielle. Il a souligné qu’il s’agissait du fruit de 95 ans de Révolution vietnamienne sous la direction du Parti, de 80 ans de construction de l’État vietnamien et de 40 ans de Renouveau.

Le leader du Parti a lancé un appel solennel à l’ensemble du peuple vietnamien, en soulignant l’importance de continuer à cultiver l’esprit de grande union nationale, le patriotisme, la solidarité et la compassion, afin de former un bloc uni, véritable force invincible du peuple vietnamien. Il a exhorté l’ensemble des administrations, organes, organisations, cadres, fonctionnaires, employés… à adopter une nouvelle manière de penser et d’agir, à renforcer leurs capacités de direction et de gestion, et à faire preuve d’audace, d’innovation et de responsabilité au service d’une administration moderne, transparente et centrée sur le citoyen.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam à la cérémonie de création officielle de la nouvelle ville élargie de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Il a également invité toutes les composantes de la société – intellectuels, scientifiques, entrepreneurs, artistes, militaires, jeunes, femmes, personnes âgées… à s’engager dans une dynamique de création, d’apprentissage et de production pour contribuer à un développement rapide, fort et durable du pays.

S’adressant à la diaspora vietnamienne, il les a encouragés à rester tournés vers leur terre d’origine, à s’unir, à s’entraider et à participer activement à l’édification du Vietnam prospère, démocratique, équitable et civilisé.

Enfin, le secrétaire général a lancé un message d’amitié à la communauté internationale, appelant ses partenaires et amis à poursuivre leur accompagnement du Vietnam dans sa quête d’une administration moderne, d’une économie dynamique et d’une société solidaire, intégrée et responsable, œuvrant pour la paix, la stabilité et la prospérité partagée. - VNA!VI