L'année 2025 en dix événements marquants au Vietnam

Le projet de Rapport politique présenté au XIVᵉ Congrès national du Parti a recueilli près de 14 millions de contributions, tant directes qu'en ligne via la plateforme VNeID. Photo: VNA

Au moment où le monde s'apprête à ouvrir le chapitre d'une nouvelle année, l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) a sélectionné pour vous les dix événements nationaux les plus marquants de l'année 2025.

1. Rationalisation de l'appareil administratif : objectifs atteints avec cinq ans d'avance

La rationalisation de l'appareil organisationnel, mise en œuvre du niveau central au niveau local, a permis de réduire de 34,9 % le nombre d'organes rattachés au niveau central, de supprimer 100 % des comités chargés des affaires du Parti, de diminuer de 46 % le nombre d'unités administratives provinciales et de 66,9 % celui des unités administratives communales. Ces résultats ont permis d'atteindre, avec cinq ans d'avance, les objectifs fixés par la Résolution n°18-NQ/TW (XIIᵉ mandat).

À compter du 1er juillet, l'ensemble du pays a simultanément mis en service le modèle d'administration locale à deux niveaux, sans échelon de district, dans 34 provinces et villes. Cette véritable "réorganisation du territoire national" a ouvert de nouveaux espaces de développement, marquant une transition progressive d'un modèle de gestion vers un modèle de service, de gouvernance moderne et au service du peuple.

2. Le Parti affirme l'autonomie stratégique dans une nouvelle phase de développement

Le projet de Rapport politique présenté au XIVᵉ Congrès national du Parti met en avant, comme objectif central, l'"autonomie stratégique", traduisant une vision à long terme visant à planifier de manière proactive, à orienter et à façonner le développement du pays dans un monde en mutation rapide et imprévisible. Pour la première fois, ce projet intègre de manière cohérente le Rapport politique, le Rapport sur la situation socio-économique ainsi que le Rapport de bilan du travail de construction du Parti, aux côtés d'autres projets de documents. L'ensemble a recueilli près de 14 millions de contributions, tant directes qu'en ligne via la plateforme VNeID, à l'issue des consultations menées au sein des organisations du Parti et auprès des membres du Parti.

Par ailleurs, les congrès des organisations du Parti à tous les niveaux pour le mandat 2025-2030 ont été achevés avant les délais prévus. Pour la première fois également, l'ensemble des secrétaires du Parti et des présidents des Comités populaires des provinces et des villes n'étaient pas originaires des localités qu'ils dirigent.

3. L'éveil du patriotisme et de l'aspiration au développement national

Le défilé militaire et civil marque le 80e anniversaire de la Fête national du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam a célébré avec solennité le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale, ainsi que le 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale. Ces commémorations, marquées par des défilés militaires et civils de grande ampleur, ont ravivé la fierté nationale et insufflé une forte aspiration au développement du pays.

Parallèlement, ces célébrations ont été enrichies par des événements culturels majeurs, tels que les concerts nationaux "La Patrie dans le cœur" et "Fier d'être Vietnamien". Le succès retentissant du film Mưa đỏ (Pluie rouge), qui a enregistré des recettes records de plus de 700 milliards de dôngs (environ 26,5 millions de dollars) et remporté le Lotus d'Or au Festival du film du Vietnam 2025, constitue également un jalon important. Ces réalisations ont créé un élan favorable à la mise en œuvre de la Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam d'ici 2030, avec une vision à l'horizon 2045.

4. Changement climatique : une année de catastrophes naturelles sans précédent

La zone centrale de la province de Thai Nguyen est gravement inondée. Photo : VNA.

Le pays a traversé une année climatique d'une violence exceptionnelle, marquée par un nombre record de 21 tempêtes et dépressions tropicales. Parmi celles-ci, cinq typhons d’une intensité extrême ont provoqué des tornades, des crues soudaines et des glissements de terrain dévastateurs. Le bilan humain est particulièrement lourd, avec plus de 400 morts et disparus, tandis que les pertes économiques sont estimées à près de 100 000 milliards de dôngs, soit environ 0,7 % à 0,8 % du PIB national.

Certaines régions ont été durement touchées, notamment la province de Thai Nguyên, le Sud du Centre et les Hauts Plateaux du Centre, confrontés à des pluies torrentielles, des inondations critiques et des glissements de terrain majeurs. À Bach Ma (Huê), les précipitations ont atteint un niveau exceptionnel de 1 740 mm en seulement 24 heures, le 27 octobre. Par ailleurs, les marées à Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho et Cà Mau ont atteint des seuils jamais observés auparavant.

5. Mise en œuvre des résolutions stratégiques pour un développement national rapide et durable

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s'exprime à la Conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de quatre Résolutions du Politburo. Photo: VNA

Le Bureau politique a promulgués plusieurs résolutions stratégiques dans des domaines clés, identifiant de puissants moteurs du développement national et plaçant le citoyen à la fois au centre et au cœur du processus. La science et la technologie sont définies comme la percée prioritaire majeure, tandis que l'économie publique joue un rôle directeur et moteur et que le secteur privé assume un rôle central.

Dans un esprit de cohérence entre la volonté politique du Parti, le cadre juridique et l'action de l'État, lors de sa 10ᵉ session, la XVᵉ Assemblée nationale a adopté 51 lois et huit résolutions normatives, représentant près de 30 % de l'ensemble des lois et résolutions normatives de toute la législature. Le gouvernement a parallèlement promulgué de nombreux programmes d'action et documents d'application, contribuant à l'établissement d'un cadre juridique propice à un développement rapide et durable du pays.

6. Une croissance économique vietnamienne parmi les plus dynamiques d'Asie

En 2025, la croissance du PIB du Vietnam devrait atteindre environ 8 %. Photo: VNA

En 2025, la croissance du PIB du Vietnam devrait atteindre environ 8 %, tandis que l'inflation est maintenue en dessous de 4 % et que les investissements directs étrangers réalisés devraient s'élever à environ 24 milliards de dollars, un niveau record depuis cinq ans.

Ces performances sont d'autant plus remarquables que l'économie vietnamienne est confrontée à un "double choc" : la guerre commerciale mondiale, la multiplication des tensions géopolitiques, des catastrophes naturelles sévères, ainsi que la vaste restructuration des ministères, des secteurs et des collectivités locales. Face à ces défis, le gouvernement s'attache à revitaliser les moteurs de croissance traditionnels tout en promouvant de nouveaux leviers, notamment l'économie numérique, l'économie verte et l'économie créative etc., afin d'améliorer la productivité, la compétitivité et la résilience de l'économie nationale.

7. La Convention de Hanoï : un cadre juridique mondial inédit contre la cybercriminalité

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, lors de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention de Hanoï. Photo : VNA

Les 25 et 26 octobre, la capitale vietnamienne a accueilli la cérémonie d’ouverture à la signature à Hanoï de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la cybercriminalité (dite "Convention de Hanoï"). Cet événement historique, qui a réuni plus de 2 500 délégués issus de 119 pays et territoires, marque la première fois qu’un toponyme vietnamien est associé à un traité multilatéral mondial. Dès la cérémonie d’ouverture à la signature, 72 pays ont signé la Convention de Hanoï, ouvrant la voie à son entrée en vigueur rapide et à l’établissement de normes communes pour la prévention, l’enquête et le traitement de la cybercriminalité, un phénomène transfrontière difficile à encadrer efficacement au seul niveau national.

8. Éradication des maisons délabrées : le Vietnam atteint ses objectifs avec cinq ans d’avance

Inauguration de la première maison du mouvement national de l’éradication des maisons délabrées à Ha Giang. Photo : VNA

À la fin du mois d’août, le mouvement nationale “Tout le pays se mobilise pour éradiquer les logements précaires et délabrés” avait permis de supprimer 334 234 habitations insalubres, achevant cet objectif avec cinq ans et quatre mois d’avance par rapport à la cible fixée par la Résolution n°42-NQ/TW du 24 novembre 2023 du Comité central du Parti, et avec quatre mois d’avance sur celle définie dans la Directive n°42/CT-TTg du 9 novembre 2024 du Premier ministre. Qualifiée d’« œuvre nationale spéciale », cette initiative illustre la synergie entre la volonté politique et les aspirations populaires, tout en reflétant les valeurs humanistes de solidarité nationale.

Le 30 novembre, au lendemain immédiat des pluies et inondations historiques ayant frappé le Centre-Sud et les Hauts Plateaux du Centre, la “Campagne Quang Trung” a été déclenchée dans un esprit de célérité exceptionnelle afin de reconstruire et de réparer les logements des familles touchées.

9. Achèvement de plus de 3.500 km d’autoroutes

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la cérémonie du lancement du mouvement d’émulation "500 jours et nuits pour achever la construction de 3.000 km d’autoroutes". Photo: VNA

La dernière année du mandat du XIIIᵉ Congrès national du Parti a été marquée par l'achèvement et la mise en service technique de 3.513 km d'autoroutes, dépassant l'objectif de mettre en exploitation au moins 3.000 km d'ici fin 2025, tout en jetant les bases pour atteindre 5.000 km à l'horizon 2030. Parallèlement, les localités ont également achevé 1.700 km de routes côtières.

Ces résultats sont le fruit de la direction résolue du Comité central, de l’implication active des ministères, des secteurs et des collectivités locales, ainsi que de l'esprit de travail intensif - "braver le soleil et la pluie", "travailler sans interruption pendant les fêtes et le Têt" - des entrepreneurs et des travailleurs sur les chantiers, conformément aux directives du Premier ministre.

10. Centenaire de la Presse révolutionnaire vietnamienne

Des délégués visitent le stand de l'Agence vietnamienne d'information lors du Festival national de la presse 2025. Photo : VNA

Un siècle après sa naissance et son développement (1925–2025), la presse révolutionnaire vietnamienne a vu les journalistes s’imposer comme une force pionnière sur le front idéologique et culturel, apportant une contribution majeure à la lutte pour l’indépendance et la réunification nationales, ainsi qu’à l’édification et à la défense de la Patrie.

Face aux nouvelles exigences de l'époque contemporaine, la presse révolutionnaire vietnamienne s'est rapidement adaptée, a profondément renouvelé sa réflexion, maîtrisé les technologies modernes et créé des percées dans les méthodes journalistiques, tout en affirmant son rôle de force de construction de la confiance, capable d'inspirer et de promouvoir l'aspiration au développement. La Loi sur la presse (amendée), adoptée lors de la 10ᵉ session de l’Assemblée nationale de la XVe législature, ouvre de nouveaux espaces de développement pour la presse à l’ère numérique. -VNA/VI