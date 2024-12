L'année 2024 en dix événements marquants au Vietnam

Au moment où le monde attend le passage au Nouvel an, l’Agence vietnamienne d’information a sélectionné les dix événements nationaux les plus marquants de 2024.

1. Décès du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, est décédé le 19 juillet 2024, à 13h38, suscitant une tristesse infinie des populations de l’ensemble du pays et des amis internationaux.

Ayant consacré toute sa vie au pays et au peuple, le feu leader a laissé un système de pensées et de théories précieux sur la voie révolutionnaire au Vietnam dans la nouvelle ère. Il est considéré comme une figure exemplaire du mouvement "Étudier et suivre l'exemple moral du Président Hô Chi Minh".

2. Élection de plus hauts dirigeants du pays

Le membre du Bureau Politique, Premier ministre Pham Minh Chinh (3e à droite) félicite To Lam, élu secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA

Le 3 août, le Comité central du Parti a élu le camarade Tô Lâm au poste de secrétaire général. Lors de la 8ème session, la 15ème Assemblée nationale a élu le camarade Trân Thanh Mân au poste de président de l'Assemblée nationale et le camarade Luong Cuong, à celui de président du Vietnam. L’élection des plus hauts dirigeants montre la solidarité, la haute détermination de l’ensemble du Parti, de l’Qrmée, du peuple, contribuant au maintien de la stabilité, au développement national et créant ainsi un élan solide pour entrer dans une nouvelle ère.

Pour la première fois, le Bureau politique a décidé d'émettre des avertissements disciplinaires à l'encontre de hauts dirigeants dont l’ancien Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et l’ancien président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

​3. Révolution de rationalisation de l’appareil politique

Conférence nationale sur le dressement du bilan de la mise en œuvre de la Résolution n° 18-NQ/TW du Comité central du Parti (12e mandat). Photo: VNA

Concrétisant les directions du Comité de pilotage centrale sur le bilan de la résolution n° 18-NQ/TW du 12e Comité central du Parti sur « Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante », depuis début décembre, des organes du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, du Front de la Patrie du Vietnam et d’autres organisations sociopolitiques établissent des plans de rationalisation pour les soumettre au Comité central du Parti au cours du premier trimestre 2025.

Dans l’esprit « les organes centraux donnent l’exemple, les localités suivent », les organes sont en train d’évaluer et de réorganiser leurs unités pour les rendre solides et efficaces, conformément à la direction du secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

​4. Célébration du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu

Défilé dans la ville de Dien Bien en l’honneur du 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu. Photo: VNA

La cérémonie marquant le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, qui « a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde », s’est tenue le 7 mai dans la ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên. L’évènement a galvanisé l’héroïsme, le patriotisme du peuple vietnamien et a démontré le lien étroit entre l’armée et le peuple sous la direction du Parti. Après 80 ans de combat et de développement, l'Armée populaire du Vietnam continue de construire une armée forte, compacte et d'élite, protégeant fermement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriales de la patrie.

5. Croissance du PIB de 7%

La croissance du PIB du Vietnam en 2024 est estimée à plus de 7%. Photo: VNA

Malgré des lourds dégâts causés par le typhon Yagi et des incertitudes extérieures, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam est estimée à plus de 7%, dépassant l’objectif fixé par l’Assemblée nationale. La stabilité macroéconomique, une inflation maîtrisée sous 4% et un commerce extérieur record de près de 800 milliards de dollars témoignent de la santé économique florissante du pays. Avec une valorisation de 507 milliards de dollars, la marque nationale s'est hissée à la 32ème place mondiale, témoignant d'une ascension remarquable. En attirant plus de 31 milliards de dollars d'IDE, le pays a renforcé sa position parmi les 15 destinations d'investissement les plus convoitées à l'échelle mondiale. Le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam a connu une augmentation d’environ 40% sur un an.

6. Le super typhon Yagi fait 345 morts et disparus

La province de Lao Cai inaugure le projet de reconstruction du hameau de Kho Vang, dans la commune de Coc Lau, district de Bac Ha. Photo : VNA

Le super typhon Yagi (le 3e à frapper le Vietnam en 2024) est le plus puissant des 30 dernières années en Mer Orientale et des 70 dernières années sur le continent vietnamien. Il a provoqué de graves conséquences, faisant 323 morts, 22 personnes portées disparues et 1.978 blessés. Les pertes matérielles se sont chiffrées à plus de 81.700 milliards de dongs. Le hameau de Lang Nu dans la commune de Phuc Khanh, district de Bao Yen, province de Lao Cai, a été détruit par des crues soudaines. Avec un engagement urgent de l'ensemble du système politique, la solidarité de tout le peuple et le soutien des amis internationaux, le traitement des conséquences du typhon, des crues et des inondations, a été mené de manière rapide et efficace pour aider les gens à rétablir leur vie normale.

7. Adoption de la politique d’investissement, de la relance de deux projets importants

Le secrétaire général du CC du PCV, To Lam, le président du Vietnam, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les députés votent l'approbation de la politique d'investissement pour le projet d'énergie nucléaire de Ninh Thuan. Photo : VNA

Lors de sa 8ᵉ session, l'Assemblée nationale a adopté la politique d'investissement pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, lequel représente un capital total de 1.713.548 milliards de dôngs (environ 67,34 milliards de dollars), ainsi que la relance du projet d'énergie nucléaire de Ninh Thuan. Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud devrait bénéficier d’investissements publics, contribuant à la restructuration durable des parts de marché des transports sur le corridor Nord-Sud. Le projet d’énergie nucléaire de Ninh Thuan devrait diversifier les sources d’approvisionnement en électricité, garantissant la sécurité énergétique et contribuant à la protection de l’environnement.

8. Achèvement rapide du projet de ligne électrique 500 kV – circuit 3

Les pylônes électriques 135 et 136 sont chargées de soutenir le fil traversant le lac de Thuong Tuy (district de Cam Xuyen, province de Ha Tinh, au Centre. Photo : VNA

Le 29 août, la ligne électrique 500 kV – circuit 3 de Quang Trach (province de Quang Binh) à Pho Noi (province de Hung Yen) a été inaugurée après plus de six mois de mise en œuvre, établissant un record en termes de rapidité de l’accomplissement des procédures d'investissement et de la construction. Le projet, conçu et construit par des ingénieurs vietnamiens, revêt des significations particulièrement importantes sur de nombreux aspects, dont l’économie, la politique, la société, la garantie de la sécurité énergétique nationale, le règlement de la pénurie d'électricité locale au Nord. Il illustre le consensus du système politique, constituant une leçon précieuse pour la mise en œuvre des projets clés nationaux.

9. Adoption de la Loi foncière (modifiée)

L'Assemblée nationale (15e législature) a adopté le projet de Loi foncière (modifiée). Le marché immobilier se redresse progressivement avec de nombreux projets mis en œuvre. Photo : VNA

Le 18 janvier, lors de sa session extraordinaire, l'Assemblée nationale a adopté le projet de Loi foncière (modifiée). A côté de la Loi sur les logements (modifiée) et de la Loi sur les affaires immobilières (modifiée), la Loi foncière (modifiée) répond à l'exigence de synchronisation des politiques et textes juridiques en vue d’un développement stable et durable du marché immobilier, d’une gestion et une utilisation efficaces du foncier. En 2024, l’Assemblée nationale a adopté de nombreux projets de loi importants visant à résoudre des problèmes et à créer un cadre juridique favorable au développement socio-économique.

10. Lancement de la 5G, promotion de la transformation numérique nationale

Viettel lance officiellement son réseau 5G le 15 octobre. Photo : VNA

Le groupe Viettel a lancé le 15 octobre son réseau 5G, marquant la présence officielle de ce service au Vietnam. En tant que l'un des piliers de la quatrième révolution industrielle, les infrastructures numériques, dont la 5G, produisent de forts effets sur le développement socio-économique en favorisant l'innovation et en augmentant la productivité dans plusieurs domaines. En 2024, le Vietnam a mis en place avec succès 49 des 76 services publics essentiels sur le portail national de la fonction publique, activé plus de 57,9 millions de comptes VNeID et créé 32,1 millions de carnets de santé électroniques pour des habitants. –VNA/VI