L'ancien secrétaire général de l'UIP à l’honneur

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân a offert la Médaille de l'amitié à Anders Johnson, ancien secrétaire général de l'Union interparlementaire (UIP), lors d’une cérémonie tenue le 24 juillet à Hanoi, pour ses contributions efficaces à la promotion des relations entre l'AN du Vietnam et l'UIP.

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân (droite) offre la Médaille de l'amitié à Anders Johnson, ancien secrétaire général de l'Union interparlementaire. Photo : VNA

Également grâce au soutien du Secrétariat et de M. Anders Johnson personnellement, l'AN du Vietnam a établi et développé des relations avec les parlements de nombreux pays à travers le monde.

Trân Thanh Mân a déclaré que l'AN du Vietnam considère la participation aux activités de l'UIP comme une tâche importante dans les activités diplomatiques parlementaires multilatérales de l'AN pour promouvoir et protéger les intérêts du Vietnam, et exprimer les points de vues du Vietnam sur les préoccupations mondiales communes, contribuant à améliorer la position de l'AN du Vietnam en particulier et du Vietnam en général sur la scène internationale.

Trân Thanh Mân a espéré que M. Anders Johnson continuera à partager des informations et des expériences précieuses afin que le Vietnam puisse promouvoir davantage son rôle lors du plus grand forum interparlementaire du monde.

A cette occasion, Trân Thanh Mân a également remercié les sentiments de Mme Kyra Nunez-Johnsson, épouse de M. Anders Johnson envers le Vietnam- qui a apporté de nombreuses contributions aux relations amicales du Vietnam avec le Mexique et l'Amérique latine.

S’exprimant son honneur de recevoir la médaille de l’amitié, Anders Johnson a promis de continuer à apporter des contributions au développement de l’AN du Vietnam lors des forums parlementaires mondiaux. - VNA/VI