L'AN maintient son rôle d'organe représentatif suprême du peuple

L'Assemblée nationale (AN) continue d'affirmer sa position et son rôle d'organe représentatif suprême du peuple et d'organe suprême du pouvoir d'État de la République socialiste du Vietnam, répondant aux missions stratégiques du pays dans la nouvelle période, a affirmé le président de l'AN, Tran Thanh Man.

À l'occasion du 80e anniversaire du Congrès des représentants du peuple de Tan Trao, précurseur de l'AN du Vietnam (16 août 1945), et à l'approche du 80e anniversaire des premières élections générales pour l'élection des députés de l'AN (6 janvier 1946-2026), le président de l'AN a présenté les réalisations exceptionnelles de la 15e AN, ainsi que ses principales missions pour la période à venir, afin d'accompagner le pays dans son entrée dans une nouvelle ère de développement.

Il a affirmé que la 15e législature de l'Assemblée nationale marque une étape historique importante, initiant des réformes institutionnelles fondamentales et fixant des objectifs stratégiques à long terme et des tâches majeures pour la nouvelle phase de développement du pays.

Depuis le début de cette législature, la législature a approuvé 99 lois et 165 résolutions, couvrant de manière exhaustive les domaines de l'économie, de la société, de la défense nationale, de la sécurité, des affaires étrangères, de la prévention et du contrôle de la corruption, du gaspillage et des phénomènes négatifs, ainsi que la construction du système politique. Ces mesures ont jeté les bases solides du développement d'un système politique rationalisé, fort, efficace et performant, plus proche du peuple et au service des citoyens et des entreprises.

L'Assemblée nationale a notamment adopté une résolution modifiant et complétant certains articles de la Constitution de 2013 ; révisé la loi relative à l'organisation de l'Assemblée nationale et la loi relative à l'organisation des collectivités locales et, dans le cadre de leurs compétences, l'Assemblée nationale et son Comité permanent ont adopté des Résolutions sur la réorganisation des unités administratives provinciales et communales. Il s'agit de décisions importantes, d'une portée historique profonde, ayant des répercussions directes sur l'ensemble du système politique, sur chaque citoyen et sur la société dans son ensemble, a affirmé le président Tran Thanh Man.

En outre, le corps législatif a pleinement, avec souplesse et efficacité, rempli sa mission de décision sur les questions importantes liées à l'économie, à la société, à la défense nationale, à la sécurité et aux affaires étrangères, en adoptant une approche globale et en articulant étroitement les exigences des missions avec les ressources disponibles. De nombreuses décisions ont été novatrices et sans précédent, réaffirmant le principe de placer l'humain au centre, avec des orientations et des politiques visant à servir la population.

Parmi les décisions notables, on peut citer la résolution sur les mécanismes spéciaux de développement du logement social, la résolution sur l'exonération des frais de scolarité et le soutien aux enfants d'âge préscolaire, aux élèves de l'enseignement général et aux apprenants suivant le cursus d'enseignement général dans les établissements du système éducatif national, et la résolution sur la réforme du système éducatif et un autre sur l'universalisation de l'éducation préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans.

En promouvant le rôle de la diplomatie parlementaire comme forme de « soft power », les activités extérieures de l'AN ont contribué efficacement à la mise en œuvre de la politique étrangère du Parti et de l'État axée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié et la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures, renforçant ainsi l'image et la position du Vietnam sur la scène internationale, a affirmé le plus haut législateur.

Concernant les tâches à venir, le président Tran Thanh Man a déclaré que l'AN continuait d'innover et de renforcer ses capacités en matière de législation, de supervision et de prise de décision sur les questions importantes du pays, avec la plus grande détermination à mettre en œuvre efficacement la Résolution n° 66-NQ/TW du Bureau politique du 30 avril 2025 sur la rénovation du travail législatif et de l'application de la loi afin de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère.

Des efforts seront déployés pour organiser avec succès les congrès du Parti à tous les niveaux en vue du 14e Congrès national du Parti ; diriger l'organisation des élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour la législature 2026-2031.

En outre, une attention particulière sera portée à l'innovation des méthodes de travail de l'Assemblée nationale, à la promotion de la transformation numérique et de l'application de l'intelligence artificielle, ainsi qu'au renforcement des échanges réguliers, efficaces et concrets entre les députés et les électeurs, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man. - VN/VI