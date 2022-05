L'AN du Vietnam crée un environnement commercial favorable aux investisseurs japonais

L'Assemblée nationale (AN) du Vietnam soutient toujours les engagements du gouvernement, promeut activement l'amélioration des institutions juridiques afin de créer un environnement commercial ouvert et favorable aux investisseurs étrangers, dont ceux du Japon, a affirmé son président Vuong Dinh Hue.

Le dirigeant vietnamien a eu le 1er mai à Hanoï une entrevue avec le Premier ministre japonais Kishida Fumio, en visite officielle au Vietnam, sur invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les deux pays ont établi le Partenariat stratégique approfondi Vietnam - Japon pour la paix et la prospérité en Asie. Ces relations doivent être préservées et promues, a-t-il dit.

Le Premier ministre Kishida Fumio a exprimé l'espoir que Vuong Dinh Hue, avec de nombreuses expériences dans différents postes, continuera à contribuer au renforcement des relations de coopération entre le Japon et le Vietnam, en particulier dans le domaine législatif.

Vuong Dinh Hue a affirmé qu'il continuera à faire des efforts pour promouvoir la coopération entre les organes législatifs des deux pays.



L’AN du Vietnam continue de renforcer le système juridique et institutionnel pour créer toutes les conditions favorables aux investissements et aux affaires, non seulement des entreprises vietnamiennes mais aussi des investisseurs étrangers, y compris ceux du Japon. L’AN du Vietnam continue d'éliminer les obstacles et les barrières pour promouvoir l'investissement et la coopération commerciale entre les deux pays.

Le dirigeant japonais a hautement apprécié les efforts du président de l'AN Vuong Dinh Hue pour renforcer la coopération entre les organes législatifs des deux pays dans le contexte de l'épidémie de COVID-19.

Les deux dirigeants ont échangé des opinions sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun ; promouvoir la coopération étroite et efficace lors des forums parlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire, l'Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, le Forum parlementaire Asie-Pacifique...

Concernant la question de la Mer Orientale, ils ont souligné l'importance d'assurer la sécurité et la sûreté, la liberté de navigation et de survol et la résolution pacifique des différends, dans le respect des processus juridiques et diplomatiques, sans recours ni menace de recours à la force, sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982 ; mettre en œuvre pleinement, intégralement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), finaliser prochainement le Code de conduite en Mer Orientale (COC).

Concernant la situation en Ukraine, le Premier ministre Kishida Fumio a salué la décision du Vietnam d'accorder de l'importance aux questions humanitaires, l'annonce du pays sur l’octroi d’une somme d’assistance humanitaire de 500.000 dollars à l'Ukraine par le biais d'organisations humanitaires internationales.