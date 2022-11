L'AN consacrera tout le 4 novembre aux séances de questions-réponses

L'Assemblée nationale (AN) passera toute la journée du 4 novembre à interroger les membres du gouvernement sur des groupes de questions sélectionnés.

Lors d'une séance de travail de l'AN. Photo : VNA

La matinée débutera avec le ministre de la Construction et d'autres membres du gouvernement qui continueront de répondre aux questions sur les problèmes liés à la construction.

L'AN passera ensuite au deuxième groupe de questions dans le domaine de l'information et des communications. Les questions devraient porter sur l'application de la technologie de l’information et des communications dans la gestion de l'Etat, la construction de l'e-Gouvernement, la construction, la connexion, le partage et l'exploitation des bases de données nationales, l'accès à l'information et le développement des ressources humaines en informatique dans les régions des minorités ethniques et des régions montagneuses.

Les députés de l'AN devraient également interroger le gouvernement sur la gestion des abonnés au téléphone mobile, la gestion des sites Web, des sites Web d'information et d'autres plateformes numériques, et le traitement des individus, des organisations qui publient des informations fausses et déformées sur des sites Web et collectent et échangent illégalement des informations personnelles.

Les membres du gouvernement qui répondent aux questions sont le ministre de l'Information et de la Communication. Par ailleurs, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam et les ministres du Plan et de l’Investissement, des Finances, des Affaires intérieures, de la Justice, des Sciences et des Technologies; de la Culture, des Sports et du Tourisme, le président du Comité pour les affaires des minorités ethniques et le président du bureau du gouvernement donneront également des explications sur des questions concernées.

Dans la seconde moitié de l'après-midi, l'AN portera son attention sur les questions dans le domaine des affaires intérieures, notamment le remaniement et la rationalisation de l'appareil, la restructuration des unités publiques non commerciales et du contingent des employés publics, la réforme des salaires des employés publics, et les causes et les solutions aux récentes démissions massives d'employés publics.

Le ministre de l'Intérieur sera la principale personne à répondre aux questions. Les autres membres du gouvernement qui se joindront aux questions-réponses seront le vice-Premier ministre Pham Binh Minh et les ministres des Finances, de l’Éducation et des Formation, de la Santé publique, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

La session de questions-réponses sera diffusée en direct sur les chaînes de la Télévision du Vietnam, de la Radio ‘’La Voie du Vietnam’’ et de la Télévision de l'Assemblée nationale.- VNA/VI