L'amélioration du professionnalisme de la force de maintien de la paix des Nations Unies

Le ministère de la Défense a organisé jeudi matin une conférence pour tirer des leçons de l'expérience du Vietnam en matière de participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et annoncé la décision de créer un hôpital de campagne de niveau 2 N°5.

Selon le général de brigade Hoang Kim Phung, chef du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam du ministère de la Défense, entre juin 2014 et août 2022, l'armée vietnamienne a envoyé 512 officiers et soldats professionnels participant aux opérations de maintien de la paix au Soudan du Sud, en République centrafricaine et au Département des opérations de maintien de la paix au siège des Nations Unies.

Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, membre du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale, vice-ministre de la Défense. Photo: VNA

Cette participation du Vietnam à ces opérations était très appréciée par la plus grande organisation internationale et le public national et étranger, a-t-il souligné.

Les forces militaires participant aux opérations de maintien de la paix de l'ONU ont fait preuve de professionnalisme, de discipline, de solidarité internationale, notamment d'une capacité de s'adapter rapidement dans l'environnement de travail difficiel. En 2020, quatre officiers du Département ont passé les examens pour devenir employés de l'ONU.

De plus, depuis octobre 2018, le Vietnam a déployé quatre hôpitaux de campagne de niveau 2 au Soudan du Sud. Tous ont rempli avec succès leurs tâches, devenant un endroit fiable pour les soins de santé des employés des Nations Unies dans la région.

Selon le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, membre du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale, vice-ministre de la Défense, le ministère coordonnera étroitement avec ceux de la Sécurité publique, des Affaires étrangères et d'autres ministères, agences et secteurs dans l'amélioration de l'efficacité du déploiement des forces participant aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Il a également suggéré de promouvoir, de diversifier les contenus et d'améliorer l'efficacité de la coopération internationale sur le maintien de la paix de l'ONU pour attirer des ressources de l'extérieur, notamment avec des partenaires avec de nombreux pays disposant des atouts en matière de ressources et d'entraide.