L'ambassadeur du Vietnam en France souhaite renforcer la coopération avec Toulouse

Dans le cadre de la visite de travail à Toulouse du 2 au 4 avril, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a eu une séance de travail avec M. Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang (à gauche), et Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse. Photo: VNA

Le chef de la diplomatie vietnamienne en France a apprécié le rôle dynamique de Toulouse qui est l'une des localités françaises ayant de nombreuses coopérations avec le Vietnam, dont la capitale de Hanoï. Les deux villes ont efficacement mis en œuvre des projets archéologiques, contribuant à préserver et promouvoir les valeurs du patrimoine culturel dont notamment la citadelle impériale de Thang Long. L'Ambassadeur a hautement apprécié ces projets tout en souhaitant promouvoir la coopération avec Toulouse dans de nombreux domaines tels que l'industrie, les services, la santé, l'éducation, la formation, la recherche, notamment les hautes technologies considérées comme les atouts toulousains, ce vise à contribuer à la reprise économique au poste-Covid-19.

Le maire de Toulouse, pour sa part, s'est félicité de la visite de travail de l'ambassadeur Dinh Toàn Thang à Toulouse, exprimant sa volonté de coopérer avec le Vietnam dans les domaines où les deux parties ont de nombreux atouts. M. Jean-Luc Moudenc a promis de continuer à travailler en étroite collaboration avec Hanoï et les Cités Unies France (CUF) pour organiser les 12es Assises de la coopération décentralisée attendues à Hanoï en décembre 2022.

Durant sa tournée à Toulouse, l'Ambassadeur Dinh Toàn Thang a travaillé avec les dirigeants de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la ville pour discuter des mesures visant à favoriser les échanges commerciaux, d'investissement et touristiques. Les deux parties ont convenu de travailler plus étroitement pour renforcer la connectivité des entreprises, ainsi que pour aider les marchandises vietnamiennes à pénétrer les marchés français et européen dans le cadre de l'Accord de libre-échange Union Européenne -Vietnam (EVFTA).

Aéronautique et aérospatiale, les domaines potentiels de coopération

Dans le cadre de la visite, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a visité et travaillé avec des dirigeants du Groupe Airbus et du Centre national français de recherche spatiale (CNES). L'ambassadeur et ses interlocuteurs ont convenu de l'importance de renforcer et de promouvoir les relations entre les deux pays, notamment dans les domaines comme industrie aéronautique, recherche et développement aérospatial, satellites, transfert numérique, formation des ressources humaines dans le domaine de la haute technologie.

Les dirigeants d'Airbus ont affirmé que le Vietnam est toujours l'un des partenaires importants d'Airbus, se réjouissant de renforcer sa présence au Vietnam et de développer davantage la coopération dans le domaine des avions commerciaux, des hélicoptères et de la défense.

Pour leur part, les dirigeants du CNES ont hautement apprécié la coopération actuelle entre le CNES et le Centre spatial national du Vietnam (VNSC - VAST), notamment dans les projets de recherche scientifique sur les satellites au service de la surveillance des rizières et des forêts à l'aide de radar imageur (radar à synthèse d'ouverture - SAR en abréviation anglaise), ou le VietSCO - système de surveillance du climat du Vietnam depuis l'espace.

Lors de la rencontre avec la communauté et les étudiants vietnamiens de Toulouse, l'Ambassadeur a écouté leurs réflexions, leurs aspirations, leurs partages. L'Ambassadeur encourage les expatriés et étudiants vietnamiens à toujours promouvoir les valeurs culturelles nationales et à bien s'intégrer à la société française. Il a hautement apprécié le rôle de l'Association des étudiants vietnamiens à Toulouse dans le rassemblement de ses membres et la connexion de la communauté, la création de forces, d'efficacité et de succès dans toutes ses activités.

Située dans le sud-ouest et étant la quatrième ville de France, Toulouse compte près de 480.000 habitants. Cette ville est bien connue de ses atouts industriels dont notamment l'industrie aéronautique et spatiale européenne. C'est le lieu où abritent le siège social d'Airbus et du Centre national français de recherche spatiale. Toulouse est aussi un centre économique, culturel, éducationnel et artistique du pays.

Nommée ville des étudiants, Toulouse accueille à l'heure actuelle environ 15.000 étudiants étrangers qui suivent leurs formations dans les universités toulousaines.