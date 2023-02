L'ambassadeur du Vietnam en France apprécie le rôle de la Fédération Santé France - Vietnam

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang a reçu le 17 février une délégation de la Fédération Santé France-Vietnam.

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang et la délégation de la Fédération Santé France-Vietnam. Photo: VNA

L'ambassadeur a apprécié le soutien de la Fédération au secteur de la santé du Vietnam, notamment dans la formation des ressources humaines, l'assistance technique et le don d'équipements. En particulier, la Fédération avait déployé de grands efforts pour rechercher des vaccins et du matériel médical afin d'aider le Vietnam à lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le diplomate vietnamien a suggéré que la Fédération participe activement aux grandes activités en faveur des relations Vietnam-France en 2023 telles que les célébrations du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 10e de leur partenariat stratégique.

De leur côté, les délégués de la Fédération santé France - Vietnam ont émis le souhait de continuer à bénéficier du soutien du gouvernement vietnamien, de l'ambassade du Vietnam en France en particulier, dans la réalisation des projets et activités de collaboration.

Créée en 2015, la Fédération Santé France - Vietnam est un regroupement d’une vingtaine d’associations, d’organismes d’intérêt collectif et de professionnels investis dans la coopération médicale et sanitaire entre la France et le Vietnam.