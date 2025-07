L'ambassadeur du Vietnam en Chine souligne l'importance du modèle d’administration locale à deux niveaux

L'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a souligné l'importance de la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, soulignant qu'il s'agit d'une étape clé pour promouvoir le développement du pays vers une période de croissance et de prospérité.



Le diplomate a souligné que ces progrès sont fondamentaux et nécessaires pour améliorer l'efficacité, l'efficience et la performance de l'appareil d’administration locale à tous les niveaux. Grâce à ce modèle, a-t-il déclaré, les administrations sont plus proches des citoyens, mieux compris et mieux servis, tout en élargissant l'espace pour le développement durable du pays.



Il a réitéré que l'ambassade du Vietnam en Chine, en collaboration avec les agences vietnamiennes à l'étranger, soutiendrait les autorités locales à tous les niveaux, ainsi que les agences, organisations et localités du pays, dans la mise en œuvre d'actions concrètes pour parvenir à une administration rationalisée et moderne, toujours plus au service des citoyens, tant nationaux qu'internationaux.

Des fonctionnaires, du personnel et des agences voisines se sont réunis à l'ambassade du Vietnam à Pékin pour suivre la retransmission en direct sur la Télévision nationale du Vietnam. Photo : VNA





Parallèlement, l'ambassade s'emploiera à promouvoir et mobiliser activement la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant en Chine, en cultivant la tradition de grande solidarité, l'esprit d'entraide, l'amour de la Patrie et des racines nationales, l'engagement dans son travail et ses responsabilités, et sa contribution au développement du pays. De plus, elle continuera d'être un lien essentiel pour transmettre des messages aux amis et partenaires locaux et internationaux, cherchant à soutenir le Vietnam dans sa démarche de modernisation administrative et de développement socio-économique global.



Des cérémonies annonçant les résolutions et décisions relatives au modèle administratif local à deux niveaux, à la dissolution des unités de niveau district, à la création des organisations du Parti, des Conseils populaires et des Comités populaires, ainsi qu'à la nomination des principaux responsables des nouvelles villes et provinces, ont eu lieu aujourd'hui dans tout le pays. Des fonctionnaires, du personnel et des agences voisines se sont réunis à l'ambassade du Vietnam à Pékin pour suivre la retransmission en direct sur la Télévision nationale du Vietnam.- VNA/VI