L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis en visite de travail dans le Maryland

À l'invitation de Carlos Del Toro, secrétaire de la Marine américaine, l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a effectué une visite de travail à l'Académie navale d'Annapolis, dans l'État du Maryland, aux États-Unis.

Le ministre Del Toro s'est réjoui de l'élévation des relations entre le Vietnam et les États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral. Il a souligné l'engagement ferme des États-Unis à maintenir une région indo-pacifique libre et ouverte, dans laquelle le Vietnam joue un rôle important.

De son côté, l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung s'est félicité des réalisations de la coopération entre les deux pays, notamment dans la résolution des conséquences de la guerre au service des intérêts des deux peuples et contribuant à la paix et à la stabilité dans la région.

Les deux parties ont également discuté de questions d'intérêt commun.

Ensuite, l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung et le secrétaire à la Marine américaine, Carlos Del Toro, ont visité les installations de l'Académie navale d'Annapolis et ont déposé une gerbe de fleurs en hommage au sénateur John McCain.

En suite, l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung a rencontré le maire de la ville d'Annapolis, Gavin Buckley, et a visité le Maryland State House, la plus ancienne maison d'État législatif toujours en utilisation.

Lors de la rencontre, l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung a proposé au gouvernement de la ville et à l'ambassade du Vietnam de maintenir les échanges pour rechercher des opportunités de coopération, notamment les échanges et la coopération entre Annapolis et les villes et localités vietnamiennes.

À cette occasion, l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung a visité le Club international d'Annapolis et a échangé avec plus de 200 membres du Club, anciens combattants de guerre, fonctionnaires et hommes d'affaires américains.

Dans son discours, l'ambassadeur Nguyen Quoc Dung a présenté les importantes réalisations socio-économiques du Vietnam, son potentiel ainsi que sa politique extérieure et ses relations extérieures ouvertes, sa position de plus en plus importante dans la région et sur la scène internationale. L'ambassadeur a également retracé l'évolution des relations entre le Vietnam et les États-Unis après 28 ans de normalisation, à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'établissement du Partenariat intégral (2013-2023) et de l'élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral.

L'État du Maryland est situé au nord de Washington DC et fait partie des États américains les plus densément peuplés, avec le revenu moyen le plus élevé. Le Maryland est le berceau de la Déclaration d'indépendance américaine. -VNA/VI