L'ambassadeur du Vietnam à l'ONU sonne la cloche au Nasdaq

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission vietnamienne auprès des Nations Unies, et deux représentants exemplaires de la jeunesse vietnamienne ont sonné la cloche le 17 novembre (heure locale) pour ouvrir la séance de transactions au Nasdaq, à New York.

C’est un événement organisé par le Nasdaq avant la phase finale du Vietchallenge 2022, qui se tiendra dans la deuxième plus grande bourse du monde.

Vietchallenge est connu par les startups vietnamiennes et internationales comme le plus grand concours de collecte de fonds pour les startups d’origine vietnamienne dans le monde. Cette année, en collaboration avec le Centre national d’innovation (NIC) relevant du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, la phase finale se tiendra le 2 décembre 2022 au Nasdaq.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné : "Cet événement est très significatif, démontrant clairement l'esprit d'entreprenariat des entreprises vietnamiennes aux États-Unis et montrant les efforts et l'enthousiasme pour l’innovation de la jeunesse vietnamienne ainsi que de la communauté vietnamienne dans ce pays.

Il s’est déclaré convaincu que l’événement apporterait de grandes opportunités aux activités économiques, commerciales et d'investissement aux États-Unis ainsi que pour le développement des entreprises elles-mêmes.

Vietchallenge, organisé annuellement depuis 2015, attire plus de 800 startups venues d’une vingtaine de pays différents.

Vietchallenge met en relation les candidats avec plus de 80 experts, conseillers et entrepreneurs internationaux. - VNA/VI