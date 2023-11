L'ambassadeur du Vietnam à Cuba à l’honneur

Au nom du Parti et de l'État de Cuba, le membre du Bureau Politique, ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, a remis le 24 novembre, à La Havane, capitale de Cuba, l’Ordre de l'amitié à l'ambassadeur du Vietnam à Cuba Le Thanh Tung pour ses contributions au processus de développement des bonnes relations traditionnelles entre le Vietnam et Cuba.

Lors de la cérémonie de remise de l’Ordre de l'amitié à l'ambassadeur du Vietnam à Cuba Le Thanh Tung. Photo : VNA

A cette occasion, la vice-ministre cubaine des Affaires étrangères Anayansi Rodríguez a passé en revue les nouvelles étapes des relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays au cours du mandat de l'ambassadeur Le Thanh Tung à Cuba, avec de nombreuses réalisations remarquables notamment dans les domaines de l’agriculture, du commerce, de la biotechnologie, de la construction, de l’éducation, de la finance et du tourisme. Mme Anayansi Rodríguez a souligné les contributions efficaces du diplomate vietnamien au renforcement des relations de confiance mutuelle et de fraternité entre les gouvernements et les peuples des deux pays, notamment dans la promotion de la coopération bilatérale dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et de la présence de plus en plus forte des entreprises vietnamiennes à Cuba. Actuellement, le Vietnam est le plus grand investisseur de la région Asie-Pacifique à Cuba.



Pour sa part, l'ambassadeur Le Thanh Tung s'est engagé à continuer de contribuer à la préservation et à la promotion des relations particulières entre le Vietnam et Cuba, même après la fin de son mandat.