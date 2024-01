L'ambassadeur de Cuba au Vietnam salue les résultats socio-économiques du Vietnam

L'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén, a affirmé que les réalisations économiques du Vietnam méritaient d'être appréciées par la communauté internationale, notamment ses frères cubains, dans son interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information à l'occasion du 63e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales (2 décembre 1960 - 2 décembre 2023) et du Nouvel An 2024.

Selon l'ambassadeur, le Vietnam a obtenu des résultats positifs en matière de développement économique malgré la situation mondiale compliquée due aux conflits armés, à la crise financière et à la récession économique à grande échelle.

L'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén. Photo : VNA

M. Orlando Hernández a estimé que grâce au courage, à l'intelligence, à la fermeté et à la direction correcte du Parti et du gouvernement, le Vietnam a connu une croissance économique exceptionnelle en 2022 et qu'en 2023, le Vietnam a continué d'occuper la première place parmi les pays les plus dynamiques économiquement.



Sur les relations bilatérales, M. Orlando Hernández a déclaré que Cuba avait de grandes attentes quant au développement de ses relations avec le Vietnam.



« Nous voulons que le Vietnam devienne un facteur de plus en plus important contribuant à soutenir Cuba dans la réalisation de ses objectifs stratégiques consistant à assurer la sécurité alimentaire grâce à l'approvisionnement en riz. Le Vietnam est le principal fournisseur de cette denrée très importante pour le peuple cubain", a déclaré l'ambassadeur cubain.



M. Orlando Hernández a estimé que la coopération entre les deux pays est également favorisée par la présence d'entreprises vietnamiennes coopérant avec des partenaires cubains pour accroître la production de biens essentiels tels que riz et viande, maïs, haricots...



"Le Vietnam est le plus grand investisseur d'Asie à Cuba et nous espérons que les entreprises vietnamiennes continueront à accroître leurs activités dans notre pays", a déclaré le diplomate cubain.

Dans le cadre de la visite officielle en République de Cuba, le 21 avril 2023 (heure locale), dans la capitale La Havane, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de la République de Cuba Esteban Lazo Hernández ont coupé le ruban pour inaugurer l'usine de lessive Suchel – TBV dans la zone économique spéciale de Mariel. Photo : VNA



Il a déclaré que lors de la visite officielle à Cuba du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue en avril 2023, des entreprises vietnamiennes avaient inauguré une centrale solaire, une usine de lessive et, peu après, une usine de production d'aliments pour animaux dans cette nation insulaire des Caraïbes. L'ambassadeur a affirmé que Cuba continuera de promouvoir les efforts visant à ce que de plus en plus d'investisseurs vietnamiens sondent le marché cubain et y étendent leurs opérations.



"Nous sommes particulièrement intéressés à créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes souhaitant investir à Cuba reçoivent les meilleurs résultats possibles de ces investissements", a souligné l'ambassadeur, espérant qu'à long terme, les activités de coopération en matière d'investissement à long terme apporteront des bénéfices au Vietnam et Cuba, ainsi que des entreprises des deux pays.



D'autre part, M. Orlando Hernández a exprimé l'espoir que les produits cubains, tels que les produits biotechnologiques, soient de plus en plus présents au Vietnam. Récemment, une mission du Groupe cubain de biotechnologie et de pharmacie (BioCubaPharma) est venue au Vietnam pour chercher des orientations pour une coopération productive dans ce domaine. Selon lui, la coopération dans ce secteur contribuera à améliorer la santé du peuple vietnamien.



Concernant la coopération dans les forums régionaux et internationaux, l'ambassadeur cubain a souligné la nécessité pour les deux pays de renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, en promouvant la coopération dans les domaines d'intérêt commun, dans le contexte d'une situation mondiale complexe et fluctuante avec à la fois de nombreux défis et opportunités.

"Je crois que dans ce contexte, le Vietnam et Cuba doivent s'unir et redoubler d'efforts pour mettre en œuvre tous les plans proposés, avec l'objectif commun d'améliorer les conditions de vie de leurs peuples", a souligné l'ambassadeur Orlando Hernández. - VNA/VI