L'ambassadeur britannique est impressionné par l'ambition de développement des Vietnamiens

A l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni (11 septembre), l'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam Iain Frew a accordé une interview au journal électronique VietnamPlus sur les réalisations obtenues par les deux pays dans le domaine culturel.

L'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, prend la parole lors d'une conférence de presse pour présenter le festival britannique. Photo: VietnamPlus Le Royaume-Uni et le Vietnam ont collaboré de manière efficace dans les domaines de l'économie, de la défense, de l'éducation, de la réponse au changement climatique, de l'innovation... En ce qui concerne la culture, la coopération ne se limite pas aux deux gouvernements, il existe également des liens entre les artistes, les académies et les institutions culturelles, a-t-il déclaré.

Selon lui, par l'intermédiaire du British Council, le Royaume-Uni a activement collaboré avec le Vietnam et l’a soutenu dans la mise en œuvre de sa Stratégie de développement des industries culturelles.

En juin, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le British Council au Vietnam ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur coopération.

L'ambassadeur a en outre constaté une croissance impressionnante du nombre de visiteurs vietnamiens au Royaume-Uni et du nombre de visiteurs britanniques au Vietnam durant la période post-COVID-19, avant de louer les liens culturels bilatéraux à travers les sports.

Sur le plan économique, la coopération bilatérale est en plein essor, a-t-il estimé, précisant qu’en 2022, le commerce entre les deux pays avait établi un record de 6,9 milliards de livres sterling, en hausse de 29% par rapport à 2021 et presque doublé par rapport à 2012.

Au début de cette année, le Royaume-Uni a conclu un accord pour adhérer à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) – un jalon supplémentaire pour l'accord de libre-échange bilatéral entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA). Ces accords stimuleront encore les relations florissantes entre les deux pays dans l'agriculture, la finance, les technologies, la santé, les énergies propres et l'éducation.

Le diplomate britannique a exprimé son souhait de voir de nombreux touristes vietnamiens au Royaume-Uni ainsi que de nombreux étudiants vietnamiiens profitant du système éducatif avancé de son pays.

Il a souligné la volonté de Londres de coopérer avec le Vietnam pour résoudre les défis mondiaux, y compris le changement climatique.

Concernant la promotion des échanges culturels entre le Vietnam et le Royaume-Uni, Iain Frew a déclaré que la coopération entre les deux gouvernements devait être renforcée. De plus, il faut favoriser la délivrance des visas entre les deux pays pour faciliter les déplacements des touristes, des étudiants et des experts.

Pour les industries créatives et culturelles, le gouvernement vietnamien devrait mettre en place des politiques fiscales favorables et des fonds d'investissement pour soutenir ce secteur. Cela permettrait aux entreprises et aux organisations britanniques de renforcer leur partenariat avec le Vietnam, a-t-il ajouté.