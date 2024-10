L'ambassade du Vietnam travaille avec la police japonaise sur le cas de deux travailleurs disparus

L'ambassade du Vietnam et l'Union des Associations des Vietnamiens au Japon déploient actuellement des efforts pour garantir la protection des travailleurs vietnamiens, suite à la disparition de deux travailleurs vietnamiens en pêchant au large des côtes de la préfecture d'Ibaraki le 12 octobre.

Le président de l'Union des Associations des Vietnamiens au Japon, Nguyen Hong Son, a travaillé mardi après-midi, 15 octobre, avec les dirigeants de la société Sakamoto Zaimoku Konpo et les représentants du syndicat Hikari Kyodo Kumiai afin d'obtenir des informations détaillées sur l'incident.

Auparavant, le 13 octobre, Nguyen Hong Son et les représentants de l'ambassade du Vietnam au Japon ont également eu une séance de travail avec la police de la ville de Kamisu, dans la préfecture d'Ibaraki, leur demandant de fournir des informations relatives à cette affaire.

Selon les données reçues par l'ambassade vietnamienne, le 12 octobre vers 19h30 (heure locale), trois hommes, L.Q.D, V.M.S et N.X.B, qui travaillent dans l'entreprise Sakamoto Zaimoku Konpo, sont allés pêcher dans la ville de Kamisu, à environ 60 kilomètres de sa résidence habituelle dans la ville de Kasumigaura, perfection d'Ibaraki.

En chemin, le groupe a rencontré trois autres compatriotes, N.H.V, P.V.D et L.N.T, qui vivent et travaillent dans la ville de Ryugasaki, également située dans la préfecture d'Ibaraki.

En entrant dans la mer, V.M.S, L.N.T, L.Q.D et N.X.B ont été renversés par les vagues et sont tombés à la mer. Les sauveteurs ont sauvé L.Q.D et L.N.T, qui présentaient des signes d'hypothermie, mais étaient toujours conscients et hors de danger. Tandis que deux autres restent portés disparus.

Selon la police de Kamisu, des activités de recherche seront menées d'ici une semaine et deux hélicoptères, un bateau des garde-côtes locaux et des dizaines de sauveteurs seront mobilisés. - VNA/VI