L'ambassade du Vietnam en Israël présente des recommandations aux ressortissants

Des pompiers dans une zone touchée par une roquette lancée depuis le Liban à Kiryat Bialik, dans le nord d'Israël, le 22 septembre. Photo: Xinhua/VNA

Le 23 septembre, l'ambassade du Vietnam en Israël a présenté des recommandations sur les mesures de sécurité et de sûreté pour la communauté vietnamienne dans ce pays.



Dans son avis, l’ambassade a insisté sur la nécessité de suivre régulièrement l’actualité israélienne dans les médias prestigieux locaux, de limiter les voyages aux zones où la sécurité et la sûreté ne sont pas garanties, ainsi qu’aux zones exposées au risque d’attaques du Hezbollah, en particulier le nord d’Israël.



Il est nécessaire que les Vietnamiens en Israël, en particulier ceux vivant dans les villes du nord d'Israël, se conforment strictement aux réglementations et instructions des autorités locales en matière de mesures de sécurité et de sûreté, et préparent de manière proactive des plans pour assurer la sécurité personnelle et celle des proches dans le contexte de guerre actuel.



L’ambassade a recommandé aux ressortissants de rester régulièrement en contact avec elle. En cas d'urgence ou s’ils ont besoin d'aide et d'informations sur les options de protection des citoyens, les ressortissants peuvent appeler la hotline de protection des citoyens.-VNA/VI