L'Ambassade du Vietnam en France félicite la fête Bun Pi May du Laos

A l'occasion de la fête de Nouvel An lunaire lao Bun Pi May (14-16 avril 2022), une délégation de l'Ambassade du Vietnam et des organes de représentation vietnamiens en France, conduite par l'Ambassadeur Dinh Toàn Thang, s'est rendue à féliciter l'Ambassade du Laos, le 12 avril à Paris.

L'Ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a adressé ses meilleurs vœux à son homologue lao Kham-Inh Khitchadeth, ainsi qu'à tous les employés de l'Ambassade du Laos en France et à leur famille. Le chef du corps diplomatique vietnamien en France a déclaré que la tradition des deux ambassades de se rendre visite et de se féliciter lors des grandes fêtes et des événements importants du Vietnam et du Laos représente une beauté vivante de la grande amitié et de la solidarité, en particulier de la coopération intégrale entre les deux pays.

L'ambassadeur Dinh Toàn Thang a suggéré que les deux ambassades devraient organiser prochainement des activités et des événements conjoints, contribuant au succès de l'Année de l'Amitié Vietnam - Laos 2022, célébrant ainsi le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et les 45 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam - Laos. "Avec toute la confiance et la compréhension mutuelle entre les dirigeants des deux pays, les deux ambassades s'efforceront de faire plus dans cette année tournante pour porter la coopération bilatérale à une nouvelle hauteur et remplir notre mission en France", a affirmé l'ambassadeur Dinh Toàn Thang.

Pour sa part, l'Ambassadeur Kham-Inh Khitchadeth a exprimé ses remerciements en faveur des bons vœux de l'Ambassadeur Dinh Toàn Thang et du personnel de l'Ambassade du Vietnam en France. Il a souligné l'importance de l'amitié particulière entre les deux pays, qui a été éprouvée et cultivée au fil de nombreuses générations, tant dans la lutte d'antan pour la libération nationale que dans la défense et le développement actuel des deux pays.

L'ambassadeur du Laos a déclaré que les deux organes devraient favoriser les rencontres et échanges des jeunes diplomates des deux parties, afin de mieux se connaitre et d'avoir une vision plus approfondie, ainsi qu'une responsabilité dans la préservation et cultivation de ces relations inestimables.

Hôtes et invités ont convenu d'un certain nombre d'activités d'échange et de coopération dans les temps à venir, dans le cadre de l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam - Laos. Ils se sont engagé à s'entraider pour bien accomplir leur mission, pour l'intérêt de chaque pays respectif, et pour la communauté de l'ASEAN.