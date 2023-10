L'Agence vietnamienne d'Information lance un livre photo sur le général Vo Nguyen Giap

La maison d'édition de l'Agence vietnamienne d'Information a compilé et publié un livre de photos intitulé "Général Vo Nguyen Giap", à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort cette année (4 octobre 2013-2023).

Le livre photo offre aux lecteurs des images vivantes et des annotations détaillées sur la vie et la carrière du général Vo Nguyen Giap. Photo : VNA

C'est également en prévision du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire vietnamienne, du 70e anniversaire de la victoire historique de Dien Bien Phu et du 113e anniversaire de la naissance du défunt général l'année prochaine.



Imprimé en vietnamien et en anglais, le livre rassemble des centaines de photos du général sélectionnées à partir de diverses sources, offrant aux lecteurs des images vivantes et des annotations détaillées sur sa vie et sa carrière.



Il met également en lumière les changements historiques, les batailles et les victoires de l'armée et du peuple vietnamiens au XXe siècle à travers trois parties : Ville natale, Famille et Enfance ; Génie militaire ; et général du temps.

Le Général Vo Nguyên Giap, de son vrai nom Vo Giap et dont le cryptonyme est Van, est né le 25 août 1911 à Quang Binh et décédé le 4 octobre 2013 à Hanoï.

Tout au long de sa carrière militaire, le général Vo Nguyên Giap aura façonné l’armée révolutionnaire du Vietnam, faisant d’un groupe de 34 soldats en 1944, l’une des armées les plus redoutables qui soient, avec plus d’un million en 1975. Il a conduit l’Armée vietnamienne de victoire en victoire, à commencer par celle de Dien Bien Phu, en 1954, puis par la libération totale du Sud et la réunification nationale au printemps 1975: autant de succès qui ont ébranlé le monde entier.

Le Général Vo Nguyên Giap, entré dans l’histoire militaire et les études militaires et stratégiques de son vivant, était même admiré par ses ennemis dont les généraux français Raoul Salan et américain William Westmoreland. « Général autodidacte », selon ses propres termes, il n'a suivi aucun cours d'une quelconque académie militaire.