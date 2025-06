L'Agence vietnamienne d'information lance sa plateforme d'information multimédia

À l’occasion du 100e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a officiellement lancé, le 20 juin, sa nouvelle plateforme d’information multimédia, accessible à l’adresse vietnammedia.vnanet.vn.

Ce produit stratégique est développé par le Centre de contenu numérique et de communication (VNA Media), unité de production d’informations de la VNA.

Cette nouvelle plateforme constitue un canal officiel de la VNA pour publier des informations et des documents du Parti et de l'État, fournir des informations aux dirigeants et aux gestionnaires et diffuser des informations officielles et fiables aux médias et à tous les segments de la population, tant au niveau national qu'international, sous forme multimédia.

Lors de la cérémonie de lancement, le directeur général adjoint de la VNA, Nguyên Tuân Hung, a souligné que cette initiative va bien au-delà de la simple introduction d’un nouveau format d’information. Il s’agit d’une étape stratégique majeure et d’une mise en œuvre concrète de la mission confiée à la VNA par le Parti et l’État.

« Cette plateforme sera une pièce maîtresse, créant un écosystème complet où textes, photos, graphiques et vidéos coexisteront, se renforceront mutuellement et produiront une synergie au sein du même portail vnanet.vn », a déclaré le responsable.



Les délégués lors de la cérémonie de lancement de la plateforme vietnammedia.vnanet.vn. Photo: VNA

Selon lui, cette plateforme témoigne d’une pensée stratégique et d’une vision méthodique, garantissant que la VNA non seulement rattrape, mais aussi anticipe les évolutions du journalisme et des médias modernes. La plateforme vietnammedia.vnanet.vn a été conçue avec une stratégie de contenu diversifiée pour toucher un large public.

Outre les rubriques classiques d’actualité (politique, économie, société, monde), elle met en avant deux sections exclusives à la VNA : « S Vietnam », qui propose des informations actualisées provenant de 34 villes et provinces du pays, et « VNA Global », qui diffuse des nouvelles issues des 30 bureaux permanents de la VNA à travers le monde.

La plateforme est officiellement opérationnelle depuis le 20 juin 2025 et accessible sur toutes les plateformes et appareils. -VNA/VI