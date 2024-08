L'aéroport de Tan Son Nhat devrait accueillir 120.000 passagers/jour à l’occasion de la Fête nationale

L'aéroport international de Tan Son Nhat prévoit d’accueillir environ 120.000 passagers/jour en moyenne durant les congés de la Fête nationale (2 septembre), soit une augmentation de 8% par rapport au nombre actuel.

En plus, le nombre moyen de vols par jour sera d'environ 700, soit une hausse de 5% par rapport au calendrier actuel (660 vols/jour).



L'aéroport international de Ho Chi Minh-Ville se coordonne étroitement avec les unités concernées pour élaborer des plans garantissant les services, la sécurité et l'ordre durant les opérations lors des prochains jours de congés.



Pendant la période de pointe de l'été 2024 (du 15 mai au 15 août), l'aéroport international de Tan Son Nhat a dénombré plus de 10.465.000 passagers, soit une moyenne de 113.755/jour. Le nombre total de vols a atteint 60.915, soit une moyenne de 662/jour. Par rapport à la même période de 2023, le nombre de passagers a diminué de 8,3% et le nombre de vols, 10%. -VNA/VI